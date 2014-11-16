امکان بازديد از جاذبه های گردشگری نهاوند با استفاده از اسب فراهم شد

سیدرضا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با احداث مرکز گردشگري و نهاوند گردي با اسب در جاده دهبوره راه بزودي اين امکان براي گردشگران ايجاد خواهد شد تا از جاذبه هاي ديدني و گردشگري نهاوند با استفاده از اسب ديدن کنند.

سلامتی گفت: با احيا سنت هاي جاذب بخصوص استفاده از اسب به جاي ماشين زمينه هاي بهتري در جذب توريسم و رونق گردشگري در شهرستان نهاوند که داراي جاذبه هاي کم نظيري در اين خصوص است، ايجاد می شود.

وی افزود: تحرکات خوبي در صنعت توريسم همدان صورت گرفته که ساماندهي سراب هاي گيان و گاماسياب و نيز ساماندهي تپه ابوذر و راه اندازي مرکز گردشگري و نهاوند گردي با استفاده از اسب از جمله اين اقدامات است.

بخشدار مرکزی نهاوند ادامه داد: تمدن های بسیاری در منطقه نهاوند شکل گرفته و توانمندی‌های زیادی برای سفر به این شهرستان وجود دارد که بهره برداری از راه‌آهن نهاوند و تعریض چهار بانده کردن کامل ورودی و خروجی های نهاوند می‌تواند این شهرستان را از بن بست کامل خارج کند تا تعداد بیشتری گردشگری به نهاوند سفر کنند.

سیدرضا سلامتی بیان داشت: نهاوند از نظر شرایط آب و هوایی و جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی مقصد مناسبی برای جذب گردشگر در حوزه درآمد زایی محسوب می شود، اما توسعه زیر ساخت های گردشگری در نهاوند به طور کامل انجام نشده است.

سلامتی گفت: صنعت توریسم به عنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در کشورهای مختلف مطرح است و سالانه درامدهای بسیار زیادی نصیب این کشورها می‌شود ولی سالهای گذشته در ایران و در شهرستان کهن و تاریخی نهاوند این موضوع به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.