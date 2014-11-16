محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کل بیمه شدگان درصنعت فرش استان زنجان ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر و در صنایع دستی ۴ هزار نفر است.

وی به نظارت و بازرسی از دار قالی ها در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: طرح نظارت و بازرسی از دار قالی ها در زنجان از ۳۱ مردادماه سالجاری شروع شده و هدف از اجرای آن این است که افرادی که از بیمه تامین اجتماعی قالیبافان سوء استفاده می کنند شناسایی و افرادی که ذی حق هستند تحت پوشش بیمه باشند.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: متاسفانه در حال حاضر برای افرادی که ذی حق بیمه هستند اعتباری وجود ندارد و این سازمان با کمبود اعتبار مواجه است.

جعفری با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی از دار قالی ها در زنجان تدوام دارد گفت: اداره فرش و سازمان صنعت، معدن بر سامان دهی فعالان حوزه فرش تاکید ویژه دارد.با لغو شدن بیمه این تعداد افراد برای متقاضیان جدید بیمه رد می شود.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، دارابودن سن پايين تر از ۵۵ سال، داشتن مدرک فنی و حرفه ای و دريافت كارت قالیبافی از اتحاديه قالیبافان را از جمله اين شرايط عنوان کرد و گرفتن مدرک فنی و حرفه ای را منوط به قبولی در آزمون عنوان کرد.

جعفری افزود: فرش‌بافان می توانند پس از دريافت معرفی نامه از اين سازمان اقدام به تكميل فرم های مربوطه در سازمان تامين اجتماعی كرده و با پرداخت هفت درصد حق بيمه تعيين شده با عنوان مشاغل آزاد از مزايای بيمه تامين اجتماعی استفاده کنند.