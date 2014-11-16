به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سالاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورا و شهرداری بندرعباس که بصورت فصلی با حضور اعضای شورای شهر، مدیران، معاونان و مدیران عامل سازمان های وابسته و شهردار برگزار می شود، بر لزوم برگزاری پیوسته این جلسات تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد برنامه ها در کشورهای توسعه یافته تغییر کرده است، افزود: در گذشته کشوری حرف اول را می زد که سرمایه اقتصادی بیشتری داشت، اما اکنون رویکرد در این کشورها، مبتنی بر سرمایه انسانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس از سرمایه انسانی به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های کاری یاد کرد و ادامه داد: فناوری اطلاعات و پس از آن پژوهش و برنامه ریزی، اولویت های بعدی زیرساخت هستند.

سالاری با اشاره به راه اندازی مرکز مطالعات، پژوهش و فناوری شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: باید به دنبال تحول اداری باشیم و کارکنان شهرداری با آموزشهای لازم به سطح خوبی از دانش تخصصی و عمومی برسند.

وی گفت: شهرداری بندرعباس باید شاخص عملکردی داشته باشد و مدیران برتر، شهرداران نواحی و مناطق برتر را در فصول مختلف سال شناسایی و مورد تجلیل قرار دهد.

سالاری با بیان اینکه شورای شهر یک پارلمان محلی است، درخصوص انتظارات این پارلمان از شهرداری گفت: ارایه لایحه ها و طرح های پیشنهادی یکی از مسایلی است که شهرداری می تواند پس از تصویب شورای شهر، در جهت تسهیل و بهبود امور از آن بهره گیری کند. رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: باتوجه به ظرفیت های متعدد در شهر بندرعباس، باید به فکر ایجاد کدهای درآمدی جدید در مجموعه شهرداری باشیم.

سالاری با تاکید بر مدیریت در منابع درآمدی و استفاده بهینه از بودجه ها، اظهار کرد: صرفه جویی در بخش های مختلف باید مدنظر مدیران باشد و از بسیاری کارها و هزینه های اضافی جلوگیری کنند.

وی با تاکید براینکه "عوارض گرفتنی است، دادنی نیست"، گفت: شورای شهر با یکی از موسسات کنترل پروژه در حال قرارداد است و همه پروژه هایی که سال قبل مورد تصویب قرار گرفته اند، بررسی و انحراف از بودجه توسط شورا مشخص می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس ادامه داد: مدیرانی که کمترین انحراف بودجه را داشته باشند مورد تقدیر قرار می گیرند و مدیرانی که بیشترین انحراف را دارند، توبیخ می شوند.

سالاری در انتها نیز با تقدیر از عملکرد مجموعه شهرداری اظهار کرد: امیدواریم شهرداری بودجه سال 94 را به موقع تحویل دهد تا کمیسیون های تخصصی و اعضای شورا بتوانند آن را به موقع بررسی و تصویب کنند.