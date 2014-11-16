علی فرامرزی هنرمند نقاش و گالری‌دار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشگاهی که قرار است با عنوان «نیست» در گالری فرامرزی برپا شود، توضیح داد: در این نمایشگاه آثار سه هنرمند از سه دهه مختلف حول محور مفهوم «نیست» به تماشا درخواهد آمد.

او درباره این مفهوم و چگونگی گردآوری این آثار با این مفهوم بیان کرد: در میان آثار نقاشی این سه هنرمند جستجو کردیم و آثاری که با مفهوم «نیست» همخوانی داشت، انتخاب کرده و به نمایش خواهیم گذاشت.

این هنرمند نقاش درباره ارتباط مفهوم «نیست» با مفهوم «پوچ گرایی» نیز اظهار کرد: «نیست» به آن مفهوم فلسفی «پوچ گرایی» نیست، بلکه بیشتر به شرایطی اشاره دارد که در منطقه جغرافیایی خود شاهدیم، اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه به وقوع می پیوندد و زندگی انسان ها را به سمت نابودی و نیستی می کشاند، اتفاقاتی که زیبایی کودکان این مناطق را تهدید کرده و سرنوشتشان را مبهم و نامعلوم کرده است.

او ادامه داد: نیستی حضور وجه انسانی در رویدادهای منطقه خاورمیانه و زندگی و زیبایی هایی که مورد تهدید و تهاجم قرار می گیرد به اشکال مختلف در آثار هنرمندان نقاش ما بروز و ظهور یافته است.

فرامرزی با اشاره به آثار علی اکبر صادقی که با مفهوم «نیستی» خلق شده است، یادآور شد: در آثار علی اکبر صادقی شاهد زیبایی ها و طراوتی هستیم که مورد تهدید و اسارت قرار گرفته است، در آثار آقای حسین ماهر نیز وجه انسانی دیده می شود که حقیقت خود را پشت نقابی مخفی کرده اند و به نام حقیقت چهره دیگری از خود به نمایش گذاشته اند که این آثار در کنار هم به یک مفهوم «نیست» اشاره دارند.

مدیر گالری فرامرزی، تعداد آثار این سه هنرمند را 15 تابلو نقاشی ذکر کرد و گفت: از هر هنرمند حدود 5 یا 6 اثر انتخاب شده است که در کنار هم به نمایش گذاشته می شود.

او در پایان برپایی این نمایشگاه را در ادامه نمایشگاه قبلی این گالری که با مفهوم «کویر و خشکسالی» برگزار شده بود، ذکر کرد و از احتمال تداوم برپایی نمایشگاه های چند نفره از هنرمندان پیشکسوت با مفاهیم مختلف خبر داد.

نمایشگاه نقاشی های سه هنرمند پیشکسوت شامل علی اکبر صادقی، علی فرامرزی و حسین ماهر روز جمعه 30 آبان ماه در گالری فرامرزی گشایش می یابد و علاقه مندان برای بازدید از این آثار می توانند تا 20 آذر به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، کوچه ارم، پلاک 6 مراجعه کنند.