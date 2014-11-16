ضرورت بالا بردن سواد زیست محیطی جوانان/ وزارت ارشاد از انتشار کتابهای زیست محیطی حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار پیش از ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست که در پارک پردیسان برگزار شد، افزود: امروزه کتاب های مختلفی در زمینه اقتصاد محیط زیست روانشناسی محیط زیست حقوق محیط زیست و فرهنگ محیط زیست چاپ و منتشر شده اما با توجه به تخریبی که در محیط زیست کشور رخ داده انتشار این کتاب ها بایستی به شکل جدی تری دنبال شود.

وی حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از انتشار کتاب های زیست محیطی به زبان های مختلف ضروری دانست چراکه محیط زیست را یک مقوله جهانی عنوان کرد.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به شعار نمایشگاه مطبوعات در سال جاری با عنوان آزادی مسئولانه اظهار داشت: نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تحقق این شعار بسیار پررنگ بوده و امیدواریم روز به روز شاهد رشد و اعتلای این شعار باشیم.

ابتکار تصریح کرد: هنوز عده ای تصور می کنند با روش های سخت افزاری می توان مشکلات فرهنگی را برطرف کرد اما به نظر می رسد ایران با داشتن فرهنگی کهن می تواند به اتکا به آن مشکلات زیست محیطی را برطرف کرده و جامعه ای فرهنگی و پیشرفته داشته باشد.

وی افزود: امروزه زندگی ایرانیان با محیط زیست متاسفانه سازگاری کمی دارد لذا مشکلاتی برای بشر به وجود آمده که همین موضوع ضرورت پرداختن به مقوله بالا بردن سواد زیست محیطی را دو چندان می کند که یکی از مهمترین عناصر در این خصوص توجه به کتاب های زیست محیطی است.

ابتکار یادآور شد: نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست اولین گام در راستای ایجاد فرهنگ کتابخوانی محیط زیستی است و امیدواریم در سال های آینده با همکاری مجامع بین المللی بتوانیم این جشنواره را در سطوح جهانی برگزار کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه هنوز راه زیادی برای فعالان عرصه فرهنگ در خصوص مسائل زیست محیطی در پیش است اظهار داشت: حمایت سازمان های مرتبط می تواند در هموار کردن این راه نقش بسزایی داشته باشد که در این بخش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی می کنیم.

ابتکار با اشاره به ضرورت تحول در حوزه محیط زیست، اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که نقش بسزایی در این تحول ایفا می کند کتاب است چرا که کتاب، مخاطبان خود را پیدا کرده و اثر بلند مدت و جاودانه بر افراد می گذارد.

وی با اشاره به اینکه مقوله کتاب برای کودکان بایستی جدی گرفته شود و به موضوع کتابخوانی در جامعه توجه بیشتری شود تاکید کرد: با توسعه دنیای مجازی عده ای تصور می کردند که کتاب جایگاه خود را از دست خواهد داد اما این گونه نشد و کتاب همواره می تواند یکی از زمینه های رشد و تعالی فکری برای کودکان و عاملی جهت ارتقای سطح تفکر و هوشمندی جامعه باشد.

ابتکار به نقش آموزش و پرورش در افزایش ساعات مطالعه در بین دانش آموزان اشاره کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش با برنامه ریزی های فرهنگی می تواند در این خصوص نقش جدی داشته باشد.