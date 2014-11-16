ژئو تیپ های گیاهی در ایستگاه های تحقیقاتی اردبیل جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کربلایی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی فعالیت ایستگاه های تحقیقاتی گفت: بعد از مطالعه و پژوهش انواع ژئو تیپ های گیاهی شناسایی شده و جمع آوری و نگهداری می شود.

وی عمده تمرکز این فعالیت را در حوزه گیاهان کشاورزی عنوان کرد و افزود: هدف از ساماندهی ژئو تیپ ها مطالعه گیاهان به منظور تولید و استفاده بهینه در حوزه های مختلف است.

کربلایی با تاکید به اقدامات مطلوب ایستگاه های تحقیقاتی در این خصوص اضافه کرد: به منظور توسعه فعالیت ها ایستگاه باغبانی مشگین شهر به ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارتقا داده شده است.

وی افزود: هم اینک دو ایستگاه تحقیقاتی آراللو اردبیل و مشگین شهر در سطح استان فعال است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی استان با تاکید به اینکه مشگین شهر پایلوت کشاورزی استان است ارتقا ایستگاه این شهرستان را فرصت مطلوبی جهت توسعه فعالیت های آن عنوان کرد.

به گفته کربلایی علاوه بر دو ایستگاه سه پایگاه تحقیقاتی جهاد آباد مشگین شهر، سامیان اردبیل و کندروق خلخال نیز فعال است و در کنار پنج قرق تحقیقاتی اقدامات قابل توجهی در مطالعه کشاورزی استان صورت داده اند.

وی تاکید دارد که توسعه هر منطقه وابسته به تحقیق و پژوهش است و ایستگاه های تحقیقاتی در نظر دارد نیازهای پژوهشی حوزه کشاورزی را پاسخ گوید.