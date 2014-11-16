مطالعات خط سه و چهار مترو تبریز انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری قبل از ظهر یکشنبه در شورای ترافیک استان اظهار داشت: خط سه مصوب سال ۱۳۸۵ بوده و ۱۵ کیلومتر طول و ۱۴ ایستگاه دارد که در طرح اولیه این خط ۱۰ کیلومتر طول داشته و تعداد ایستگاه های آن ۱۱ عدد بود.

وی ادامه داد: اما طرح اولیه آن جوابگوی ترافیک و شرایط شهری نبوده و مجبور به مطالعه دقیق تر بر روی آن شدیم و بخش شمالی- حنوبی این خط دوباره مورد مطالعه قرار گرفت.

باقری افزود: برای از بین بردن حجم ترافیکی، سعی بر توسعه دادن این خط به سمت فرودگاه و ترمینال تبریز کردیم.

وی با اشاره به اینکه این خط از قطار شهری در میدان ساعت با خط یک و در دانشسرا با خط دو تلاقی خواهد داشت، گفت: از سوی دیگر خط چهار مترو نیز مورد مطالعه قرار گرفته و در مطالعات اولیه که حدود هشت سال گذشته انجام شده بود طول آن هشت کیلومتر و تعداد ایستگاه ۱۰ مورد بود.

مدیر گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: اما با مطالعات دقیق تر متوجه شدیم که طرح اولیه عملکرد مناسبی ندارد و بالاخره از میان گزینه های مختلف برای مسیر این خط از قطار شهری به اجمالی رسیدیم که جزئیات آن توسط مشاورین طرح در حال بررسی است.