مجلس بعد از ظهر جلسه علنی دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان مجلس به برگزاری جلسه علنی شیفت بعد از ظهر امروز رأی مثبت دادند.

بر این اساس، در جلسه امروز مقرر شد به منظور ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به منظور دائمی کردن برخی احکام بودجه ای است، بعد از ظهر امروز جلسه علنی برگزار شود.

این پیشنهاد با 124 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

همچنین مجلس به منظور ادامه بررسی این طرح، فردا دوشنبه نیز جلسه علنی نیز خواهد داشت.