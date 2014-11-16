شروع به کار قضات ویژه شورای حل اختلاف در شعبات زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجم الدین صفوی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه و جلسه توجیهی قضات شورای حل اختلاف که با حضور اعضای شورا در مجتمع شورای حل اختلاف زنجان برگزار شد، افزود: با آغاز اولین مرحله از فعالیت قضات ویژه شورای حل اختلاف در زنجان شاهد ارتقا کمی و کیفی در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد صلح و سازش خواهیم بود.

وی افزود: قضات ویژه شورای حل اختلاف در زنجان بر عملکرد اعضا، دفاتر و فرایند رسیدگی نظارت خواهند کرد تا پرونده ها از لحاظ شکلی و ماهوی با مشکلی مواجه نشود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: حضور قضات ویژه شورای حل اختلاف در شعب شورا به منزله عدم صلح و سازش پرونده ها نیست، بلکه پرونده های شورا در مسیر صلح و سازش و با جدیت پیگیری و رسیدگی خواهد شد و تاکید ما نیز بر صلح و سازش در پرونده هاست.

صفوی اظهار کرد: قضات ویژه شورا با اخذ نظر از اعضای شعب اقدام به صدور آرا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاران جدید قضایی از بطن شورا هستند و سالها در شورا فعالیت می کنند و از مراحل کم و کیف رسیدگی به پرونده ها آگاهی کامل دارند.

رییس شورای حل اختلاف استان زنجان حضور قضات ویژه شورای حل اختلاف در شورا را تمام وقت برشمرد و افزود: رسیدگی به پرونده ها در شورا در کمترین زمان و با دقت و کیفیت بیشتر انجام خواهد گرفت.