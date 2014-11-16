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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

صفوی:

شروع به کار قضات ویژه شورای حل اختلاف در شعبات زنجان

شروع به کار قضات ویژه شورای حل اختلاف در شعبات زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان از شروع به کار قضات ویژه شورای حل اختلاف در شعبات زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجم الدین صفوی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه و جلسه توجیهی قضات شورای حل اختلاف که با حضور اعضای شورا در مجتمع شورای حل اختلاف زنجان برگزار شد، افزود: با آغاز اولین مرحله از فعالیت قضات ویژه شورای حل اختلاف در زنجان شاهد ارتقا کمی و کیفی در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد صلح و سازش خواهیم بود.

وی افزود: قضات ویژه شورای حل اختلاف در زنجان بر عملکرد اعضا، دفاتر و فرایند رسیدگی نظارت خواهند کرد تا پرونده ها از لحاظ شکلی و ماهوی با مشکلی مواجه نشود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: حضور قضات ویژه شورای حل اختلاف در شعب شورا به منزله عدم صلح و سازش پرونده ها نیست، بلکه پرونده های شورا در مسیر صلح و سازش و با جدیت پیگیری و رسیدگی خواهد شد و تاکید ما نیز بر صلح و سازش در پرونده هاست.

صفوی اظهار کرد: قضات ویژه شورا با اخذ نظر از اعضای شعب اقدام به صدور آرا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاران جدید قضایی از بطن شورا هستند و سالها در شورا فعالیت می کنند و از مراحل کم و کیف رسیدگی به پرونده ها آگاهی کامل دارند.

رییس شورای حل اختلاف استان زنجان حضور قضات ویژه شورای حل اختلاف در شورا را تمام وقت برشمرد و افزود: رسیدگی به پرونده ها در شورا در کمترین زمان و با دقت و کیفیت بیشتر انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 2422012

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