به گزارش خبرنگار مهر، مراد هاشمزهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مهمترین مشکل بیمارستان‌های شهرستان درمیان، سربیشه و سرایان تامین نیروی انسانی و تامین اعتبار در خصوص نگهداری بیماران است که تاکنون برای این بیمارستان‌ها نیروی انسانی پیش‌بینی نشده است.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمارستان‌های خراسان جنوبی در دولت گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور سابق افتتاح شده است، گفت: برخی برای افتتاح صوری این بیمارستان‌ها انتقاد و در مجلس شورای اسلامی جبهه‌گیری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این بیمارستان‌ها با اعتبارات میلیاردی احداث شده که بی‌توجهی مسئولان سبب شده تا این اعتبارات خاک بخورد.

هاشمزهی عنوان کرد: قول جذب نیروهای انسانی از معاون راهبردی رئیس جمهور گرفته شده که به این قول‌ها نمی‌توان اطمینان حاصل کرد.

وی بیان کرد: از این نوع بیمارستان‌های بلاتکلیف تعداد زیادی در سطح کشور احداث شده که باید دولت برای راه‌اندازی و جذب نیروی انسانی این بیمارستان‌ها اقدام کند.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای پیگیری مشکلات بیمارستان‌های استان از وزیر بهداشت قول برگزاری یک نشست را گرفته‌ام که در این نشست دیگر نمایندگان مجلس و استاندار نیز حضور دارند.

وی در پایان یادآور شد: تلاش خواهیم کرد در این نشست مشکلات استان در زمینه‌های بهداشتی را پیگیری کنیم.