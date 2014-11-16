میزبان ليگ جهاني كشتي فرنگي تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در حالیکه رسول خادم رئيس فدراسيون كشتي هفته گذشته با حضور در شهر اهواز با عبدالحسن مقتدايي استاندار خوزستان ديدار كرد و این شهر را میزبان احتمالی رقابتهای لیگ جهانی کشتی فرنگی خوانده بود، میزبانی این رقابتها به آبادان داده شد.

در ديدار خادم با مسئولان سیاسی و ورزشی استان خوزستان در مورد ميزباني نخستين دوره رقابتهاي ليگ جهاني كشتي فرنگي كه روزهاي 13 و 14 آذرماه برگزار مي شود، بحث و تبادل نظر شده بود و در نهایت مقرر شد اهواز ميزبان اين رقابتها باشد. اما گفته می شود با توجه به پيگيريهاي صورت گرفته توسط استانداري،‌اداره ورزش و جوانان و هيات كشتي استان خوزستان، اين رقابتها به احتمال فراوان در آبادان برگزار خواهد شد.

تاكنون 14 كشور از جمله روسيه، بلاروس، اوكراين،‌ قرقيزستان،‌ آذربايجان، كوبا،‌ مجارستان و تركيه برای حضور در نخستين دوره رقابتهاي ليگ جهاني كشتي فرنگي اعلام آمادگي كرده اند.