شهردار پرند استعفا کرد/ نعمتی شهردار جدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوسهای فراوان میان مجموعه مدیریت شهری پرند، سرانجام اعضای شورای اسلامی این شهر با استعفای بهروز کاویانی (شهردار وقت) موافقت کرده و طی جلساتی علی نعمتی را به عنوان شهردار جدید پرند انتخاب کردند.

کاویانی که در شهریور ۹۲ به عنوان اولین گزینه شورای جدید، تصدی شهرداری پرند را بر عهده گرفت، طی آخرین جلسه مشترک شورا و شهرداری بطور رسمی از سمت خود کناره گیری کرد.

نعمتی نیز که به عنوان شهردار جدید از سوی اعضای شورا انتخاب شده است، پیش از این دو دوره رئیس شورای شهر گلستان بعنوان پرتراکم ترین شهر ایران بود، وی همچنین قائم مقامی شهردار کلانشهر همدان را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

علی نعمتی سومین شهردار پرند از زمان تاسیس شهرداری این شهر است.

علیرضا فاتحی نیا معاون عمرانی شهرداری تا زمان صدور حکم شهردار جديد، سرپرستی این نهاد را بر عهده خواهد داشت.