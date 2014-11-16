علی اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هفته برای دومین بار متوالی، دیدار تدارکاتی تیم‌های بزرگسالان و جوانان صبا لغو شد و این در شأن تیم بزرگسالان نیست که حرفی بزنند و عمل نکنند.

وی گفت: بازیکنان تیم جوانان صبا با ذوق و انگیزه آماده بازی با تیم بزرگسالان شدند تا توانایی‌های خود را نشان دهند و حتی یک روز پیش از بازی تمرین سبکی را برای مسابقه با تیم اصلی برگزار کردند اما پس از تمرین، یکی از مربیان صبا اعلام کرد که بازی امروز لغو شده است.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم افزود: مرفاوی به فکر بازیکنان جوان صبا باشد و کادر فنی تیم صبا در میدان عمل، به بازیکن بومی و فوتبال قم بها دهند و همه چیز در حد شعار نباشد.

زرگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح وضعیت تیم فوتبال جوانان صبای قم پرداخت و اظهار داشت: تیم جوانان صبا از ۲ بازی خود در لیگ دسته اول جوانان کشور صاحب ۳ امتیاز است و این هفته در مسابقه‌ای خارج از خانه در کردستان با تیم خورشید قروه مسابقه می‌دهد.

وی عنوان کرد: صبا در نخستین مسابقه خود در لیگ در کرمانشاه با نتیجه ۲ بر یک برابر آب منطقه‌ای کرمانشاه شکست خورد در حالی که سید احسان بدری تنها گل صبا را به ثمر رساند و سپس در قم با گل‌های سید احسان بدری و کاظم میرعباسی با نتیجه ۲ بر صفر پارس خلیج خودروی قرچک را مغلوب کرد.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: در هفته سوم لیگ دسته اول جوانان کشور تیم صبای قم روز پنج شنبه هفته جاری با خورشید قروه مسابقه می‌دهد و به دنبال جبران شکست‌های سال گذشته از این تیم است.

زرگر خاطرنشان کرد: صبای قم در گروه یک این مسابقات با تیم‌های پاس همدان، خورشید قروه، پارس خلیج خودروی تهران و آب منطقه‌ای کرمانشاه همگروه شده است.