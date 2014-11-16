زندگینامه شهدای بی سیم چی کرمانشاه کتاب می شود

مراد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زندگینامه شهدای بی سیم چی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تالیف خواهد شد.

وی گفت: پیشکسوتان بی سیم چی تیپ حضرت نبی اکرم(ص) و نیز معاونت فناوری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در رابطه با گردآوری خاطرات و زندگینامه رزمندگان بی سیم چی نقش قابل توجهی داشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه این اقدام را بسیار ارزنده عنوان کرد و گفت: امیدواریم سایر یگان ها نیز بتوانند در این مسیر گام بردارند.

وی یادآور شد: در خصوص عملکرد یگان های عمل کننده در دوران دفاع مقدس متاسفانه هنوز اثر مکتوبی ارائه نشده است.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته یادواره شهدای بی سیم چی نیز در آینده به میزبانی شهرستان کنگاور برگزار خواهد شد.