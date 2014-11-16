سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری نمایشگاه کتاب فارس، گفت: این نمایشگاه از 27 آبان تا سوم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار خواهد شد.

احمد رضا نداف تصریح کرد: سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس با حضور یک هزار و 500 ناشر داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده نیز رقمی حدود یک میلیارد تومان نیز بن خرید کتاب در نظر گرفته شده که مردم می توانند با ارایه کد ملی تا سقف 50 هزار تومان بن کتاب خریداری کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده سالن حافظ نمایشگاه بین المللی با 300 غرفه به ناشران عمومی، کمک درسی و مذهبی، سالن بهار با 85 غرفه به انتشارات دانشگاهی، سالن نرگس با 85 غرفه به بخش کودک و زبان و سالن سرو نیز به بخش پزشکی، هنر و بین الملل اختصاص داده شده است.

نداف ادامه داد: بخشی از سالن ملاصدرا نیز به فروش بن و بانک صادارت اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: 14 برنامه جانبی از جمله تعزیه برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: 70 ناشر از استان فارس در این نمایشگاه حضور دارند.

نداف افزود: رونمایی از کتاب، نشست های تخصصی نقد و بررسی نیز هر روز در سالن های مختلف نمایشگاه برگزار خواهد شد.