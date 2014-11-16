به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به رحلت مادر شهید سرلشگر بابایی گفت: از سوی همکاران ارجمند، هیات رئیسه مجلس و مجمع نمایندگان عزیز، رحلت مادر بزرگوار شهید سرلشگر بابایی خلبان پرتوان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تسلیت می گویم.

وی افزود: مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمودند در میان رزمندگان چه ارتش جمهوری اسلامی و چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بابایی یک انسان بزرگ و چهره‌ای فراموش‌نشدنی است. از این رو، رحلت مادر بزرگوار وی را که این شهید عزیز در آغوش پرمهر او تربیت یافته بود، به ملت عزیز ایران به خصوص خلبانان، افسران، ایثارگران و خانواده شهید بابایی تسلیت می گوییم.