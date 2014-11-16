منطقه گردشگری گلابر فرصتی بی نظير برای سرمايه گذاری/زبان"خويين ديلي" ثبت ملی شد

لاله عبدي كيا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهم ترين اقدامي كه مي توان در شهرستان ايجرود انجام داد و منجر به تحول گردشگري آن مي شود جذب سرمايه گذار براي منطقه گردشگري گلابر است.

وي با بيان اينكه طرح جامع گردشگري گلابر آماده است خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه سد گلابر داراي ظرفيت بالايي براي جذب گردشگر است و استقبال خوبی از اين منطقه شده است و از سوي ديگر در مسير ترانزيتي و پرتردد قرار گرفته، ظرفيت بالايي براي جذب گردشگر دارد.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايجرود اظهار كرد: آمارهاي گردشگري سال جاري مبين آن بود كه مسير گردشگري گلابر جزو پرتردد ترين مسيرهاي گردشگري در استان بوده است.

عبدي كيا يكي از دلايل عدم جذب سرمايه گذار در اين منطقه را عدم اعتماد سرمايه گذاران نسبت به بازگشت سرمايه برشمرد و گفت: گلابر از موقعيت بي نظيري براي سرمايه گذاري برخوردار است و درصورت سرمايه گذاري بسيار سود ده خواهد بود چرا كه صنايعي همچون سيمان خمسه، فولاد سهند، روي و پتروشمي كه هزاران كارمند و كارگر را مقيم شهرستان ايجرود كرده نياز به مناطق تفرحي گردشگري را دو چندان كرده است.

وي با تاكبد بر لزوم جذب سرمايه گذار در شهرستان ايجرود يادآور شد: تكميل كمپ گردشگري سعيد آباد از ديگر برنامه هاي در دست اجرا در اين شهرستان است.

عبدي كيا كمپ خويين، حاشيه سد گلابر و سعيد آباد را از كمپ ها و تاسيسات گردشگري اين شهرستان برشمرد و گفت: "خويين"، "گلابر" و "سفيد كمر" سه روستاي هدف گردشگري شهرستان ايجرود هستند.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايجرود با اشاره به آثار مرمت شده در اين شهرستان بيان داشت: حمام تاريخي روستاي جوقين، مسجد جوقين، مسجد گلابر، چهل پله گلابر، حمام خويين، ميل خويين و غار دستكند دژمنده از جمله آثار مرمت شده هستند.

عبدي كيا تعداد مجوزهاي صادر شده براي صنايع دستي را در اين شهرستان ۴۹۱ مورد اعلام و ابراز كرد: گليم بافي و پاي پوش هاي سنتي يا گيوه بافي بيش از صنايع دستي ديگر در اين شهرستان رواج دارند البته قلاب بافي، سرمه دوزي، سوزن دوزي و مصنوعات چرمي نيز از ديگر صنايع دستي شهرستان است.

وي تصريح كرد: يكي از مهم ترين برنامه ها در حوزه صنايع دستي، توسعه آموزش در مركز شهرستان است.

اين كارشناس ارشد باستان شناسي به اقدامات پژوهشي صورت گرفته در شهرستان ايجرود اشاره و ابراز كرد: از سال ۸۷ اقدامات پژوهشي باستان شناختي شهرستان در سه فاز و در سال هاي ۸۷ و ۸۸ و ۹۰ با هدف شناسايي محوطه ها و آثار تاريخي صورت گرفت.

عبدي كيا ادامه داد: دراين اقدام پژوهشي در مجموع ۱۷۴ اثر تاريخي شناسايي شد كه از اين تعداد ۴۳ اثر به ثبت ملي رسيدند،۴۳ مورد بنا، محوطه و تپه و يك مورد زبان"خويين ديلي" بود.