۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مصلی المهدی بیرجند نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی صبح یکشنبه در بازدید از این پروژه اظهارکرد: طی سال جاری هیچ اعتباری برای احداث این پروژه اختصاص نیافته است.

وی افزود: استانداری برای سال جاری قول اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان و فرمانداری بیرجند ۲۰۰ میلیون تومان را داده اما تاکنون اختصاص نیافته است.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به اینکه شبستان این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: ساخت مابقی قسمت‌های این پروژه نیز از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مسئول مصلی المهدی بیرجند افزود: در مجموع این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در زمینه احداث این پروژه شش میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: برای تکمیل این پروژه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

حجت‌الاسلام محمدی زیربنای این پروژه را ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر دانست و بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار احداث شده است.

وی یادآور شد: کمک‌های مردمی به این پروژه ۲۰۰ میلیون تومان بوده که تاکنون خیری برای کمک اختصاصی به این پروژه اقدام نکرده است.

مسئول مصلی المهدی بیرجند بر لزوم تکمیل مصلی در مرکزیت استان تاکید کرد و از مسئولین خواست تا در این راستا اقدام کنند.