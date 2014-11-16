علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سالانه پنج الی هفت شبکه فارسی زبان ماهواره ای توسط دشمنان برای ضربه زدن به حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی کشور ایجاد می شود، اظهار داشت: هم اکنون ۴۰ شبکه فارسی زبان ماهواره ای مخرب در فضای کشور فعالیت می کنند.

وی افزود: در کل جهان ۹۰ ماهواره فعالیت می کنند که این ۹۰ ماهواره در واقع امواج هفت هزار شبکه تلویزیونی را ارسال می کنند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۰ تا ۳۵ ماهواره فضای کشور را پوشش می دهند که این تعداد ماهواره امواج حدود سه هزار شبکه را به کشور ارسال می کنند.

مدیر کل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی اذعان داشت: از این تعداد شبکه یک هزار و ۷۰۰ شبکه در کشور شفاف و قابل دریافت است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دشمن برای ضربه زدن به نظام و کشور تغییر کرده است، عنوان کرد: دشمن از طریق حوزه فرهنگی وارد شده است و در تلاش است که با کمرنگ کردن بسیاری موارد مهم فرهنگ از جمله موارد ارتباط دختر و پسر، مسائل جنسی، فرهنگ مجرد بودن و... و. به کشور ضربه وارد کند.

علی اسماعیلی ادامه داد: دشمن با تاسیس شبکه های تلویزونی فارسی زبان در تلاش است در حوزه فرهنگی وارد شود و اعتقادات مردم و مسائل مهم را کمرنگ کند و از این طریق به کشور و نظام ضربه وارد کند.

مقابله تهاجم های فرهنگی شبکه های ماهواره ای راه و روش جدید را می طلبد

وی گفت: مقابله با این تهاجم های فرهنگی راه و روش جدید را می طلبد و باید در این مسیر تلاش بسیار کرد.

علی اسماعیلی با اشاره ظرفیت های بزرگی که در کشور وجود دارد، ادامه داد: هیئت های مذهبی، کانون های مساجد، کانون های فرهنگی، موسسه های قرآنی و فرهنگی و... از ظرفیت های بزرگ کشور هستند که باید از ظرفیت ها در راستای مقابله با تهاجم ها استفاده شود.

مدیر کل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی افزود: تشکیل جبهه فرهنگی در این مسیر یکی از ضرورت های جامعه است.