شهرداری تبریز طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر، احتشام حاجی پور قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: شورای ترافیک استان باید شهرداری را ملزم کند که مطالعه لازم را در خصوص طرح جامع حمل و نقل داشته باشد تا نقش اتوبوس ها، مترو، تراموا در حل مشکلات ترافیکی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: نباید بدون انجام مطالعات لازم دست به اجرای طرح های مختلف عمرانی بزنیم .به خصوص در حوزه ترافیک که دارای مشکلات زیادی هستیم باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

حاجی پور با اشاره به خط سه و چهار مترو تبریز گفت: پیش بینی می شود که خط سه مترو تبریز تا ۲۰ سال آینده احداث نشود پس بهتر است که به جای صرف انرژی در این خصوص، مطالعاتی در مورد پروژه های دیگر داشته باشیم.

وی افزود: هم اکنون شورای شهر تبریز و همچنین استان آمادگی هرگونه همکاری را برای حل مشکلات ترافیکی دارند و هر کاری که برای حل گره های ترافیکی شهر لازم است را انجام می دهند.