به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نکو، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس با ابراز امیدواری به رای بالای نمایندگان در روز سه‌شنبه به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: متاسفانه برخی آقایان برخلاف تاکیدات رهبری، نقض قانون مجلس می‌کنند، امیدواریم روز سه‌شنبه نمایندگان با رای بالای خود به وزیر علوم، این وزارتخانه را از بلاتکلیفی درآورند.

وی افزود: از تیم مذاکره‌کننده‌ای هسته‌ای کشورمان که مقتدرانه از منافع ملت و کشورمان دفاع کردند، سپاس‌گزاریم که توانستند همانند جنگ هشت ساله در برابر دیکتاتور جهانی از موضع قدرت صحبت کرده و زبونی و زیاده‌خواهی‌ دشمن را به گوش جهانیان برساند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در صورت توافق در مذاکرات که نتیجه آن برد برد است، این مساله مورد قبول ملت است. با این شرط که حق داشتن انرژی هسته‌ای ما به رسمیت شناخته شده و دشمن به یقین برسد که ما دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستیم که البته فتوای رهبری مهم‌ترین دلیل در این اصل است.

نکو گفت: در حالت دوم در صورتی که مذاکرات نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، باز هم ما دستاوردهایی خواهیم داشت زیرا ثابت کرده‌ایم اهل مذاکره بوده و از هیبت دشمنان ترس نداریم و آن دسته از کشورهایی که کورکورانه در علیه کشور ما عمل کرده‌اند، متوجه می‌شوند که حق با ملت ایران بوده است و آنها برخلاف قوانین بین‌المللی، تحریم‌های ظالمانه علیه ما اعمال کردند.

وی خاطر نشان کرد: از تیم اقتصادی کشور نیز که توانستند کارهای مهمی را در ماه‌های اخیر انجام دهند، تقدیر می‌کنم.