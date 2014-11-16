نماد دروازه تاریخی ری گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نماد دروازه تاریخی بلیسان، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین دروازه های قدیمی شهرری که در ضلع شمالی میدان نماز احداث شده است، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با کاربری فرهنگی، مذهبی به روی عموم شهروندان گشایش یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه اولین کتابخانه مجازی این منطقه نیز در این محل تجهیز و راه اندازی شده، افزود: تمامی علاقمندان با مراجعه به بخش کتابخانه مجازی دروازه ری می توانند از امکانات فرهنگی ۵ هزار جلد کتاب مذهبی، تاریخی و هنری استفاده کنند.

وی به استقرار مجموعه فرهنگی شمیم وحی در گذرگاه داخلی دروازه ری اشاره و عنوان کرد: نمایش آثار هنرمندان در بخش نگارخانه شهر، قرائت خانه و سالن همایش از دیگر بخش های این محل است.

کتانباف حفظ هویت و بافت تاریخی شهرری در راستای توسعه شهری را از مهمترین دلایل احداث این بنای ارزشمند برشمرد و گفت: زیربنای این دروازه ۸۰۰ مترمربع است که نمای ظاهری آن به شکل کاهگلی است که علاوه بر استقامت در برابر دما، کاربری قدیمی و قدمت این دروازه را به خوبی به تصویر کشیده همچنین پله های ورودی و خروجی این اثر به شکل قوسی شکل طراحی شده که به خوبی تداعی کننده گذر از تاریخ و زمان است.

شهردار منطقه ۲۰ به ویژه برنامه های فرهنگی هفته کتاب و کتابخوانی نیز اشاره کرد و یادآور شد: برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، مراسم قصه گویی کودکان، مسابقات نقاشی و کتابخوانی، شناسایی و تقدیر از کتابخانه های فعال در مدارس و مساجد، اجرای تور بازدید از انتشارات شاخص و گردشگری های فرهنگی، سلسله نشست های ادبی و نقد و بررسی، تقدیر از اهالی فرهنگ، تقدیر از کتابدار نمونه از جمله صدها ویژه برنامه مناسبتی دیگر است که همزمان با این هفته و با مشارکت مدیران محله در محلات ۲۰ گانه منطقه ۲۰ برگزار خواهد شد.