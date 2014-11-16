مجلس ذائقه خود را در پس گرفتن رای اعتماد از وزیر علوم نشان داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، گفت: فراکسیون دفاع مقدس مجلس شورای اسلامی اولین همایش خود را با عنوان نقش قوه مقننه در حفظ، ثبت و نشر آثار دفاع مقدس برگزار می کند.

وی افزود: به امید اینکه این حرکت بستری در جهت روایت گری فرهنگ انسان ساز دفاع مقدس باشد.

افتخاری با اشاره به رای اعتماد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: این مسئله تنها با معرفی افراد متعهد، دانشمند و دانشگاهی به دور از سیاست زدگی میسر است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: دغدغه نمایندگان مجلس که اکثر آنها یادگاران دفاع مقدس هستند اين است که جریاناتی در این منصب قرار گیرند که تراژدی 78 و 88 دوباره رقم نخورد.

افتخاری گفت: مجلس در رای اعتماد به وزیر اقتصاد دولت نشان داد که تنها حفیظ و علیم بودن را در نظر دارد، حال آیا کسی که این ویژگی ها را داشته باشد وجود ندارد، آیا معرفی پی در پی افرادی که دانشگاهیان به آن اعتماد ندارند باعث نمی شود که رابطه مجلس و دولت تحت الشعاع قرار گرفته و جامعه دانشگاهی بلاتکلیف بماند.

این نماینده مجلس افزود: مجلس ذائقه خود را پس گرفتن رای اعتماد خود از وزیر علوم نشان داد.