مرکز کنترل ترافیک همدان به ۴۰ دوربین مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه كميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك و محيط زيست شورا كه پيرامون بررسي مشكلات مركز كنترل ترافيك شهرداري همدان برگزار شد، گفت: فيبرنوري زيرساخت اساسي براي انتقال تصاوير از طريق دوربين‌هاي سطح شهراست.

صوفي داشتن فيبرنوري را زيرساخت اساسي براي انتقال تصاوير از طريق دوربين‌هاي سطح شهر دانست و اضافه كرد: ايجاد بستر اختصاصي فيبر نوري نياز مركز است.

وی از راه اندازي سامانه پيام كوتاه مركز برای ارتباط شهروندان در آينده‌اي نزديك خبر داد و افزود: شهروندان مي‌توانند با استفاده از اين پيامك موارد مربوط به تاكسيراني و اتوبوسراني را به صورت آنلاين با مركز ارتباط برقرار كرده كه پس از آن بلافاصله از طريق دوربين‌ها نظارت اقدامات لازم انجام خواهد شد.

مدير مركز كنترل ترافيك شهرداري همدان نیز به بيان مشكلات اين مركز پرداخت و گفت: سيستم انتقال تصاوير مركز كيفيت نداشته و مشكل دارد كه در حال رفع آن هستيم.

نگرش كنوني در زمينه نظارت و كنترل ترافيك و خدمات شهري سنتي است

مريم ثابت با بيان اينكه نگرش كنوني در زمينه نظارت و كنترل ترافيك و خدمات شهري سنتي است، تأكيد كرد: اين نوع نگرش باعث به حاشيه رفتن مركز كنترل ترافيك مي‌شود در صورتي اين مركز قابليت بالايي در كمك به مديريت شهري براي ارائه خدمات بهتر را دارد.

ثابت با انتقاد از اينكه معمولاً مركز كنترل ترافيك در اولويت پروژه‌هاي شهري قرار نمي‌گيرد، اضافه كرد: با توجه به ظرفيت و قابليت مركز متاسفانه نامه نگاري و بروكراسي اداري بيشتر انرژي و زمان ما را مي‌گيرد که باید اين مشكل با مديريت واحد حل شود.