وحدت اسلامی یکی از مهمترین مبانی اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله بشیر نجفی، از مراجع عظام تقلید عراق، در رأس هیئتی از علمای عراق، به روستاهای جنوبی لبنان سفر کرده و با علما و شخصیتهای سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در مراسم استقبال از وی، نماینده نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، عضو هیئت رئیسه جنبش امل و جمعی از روحانیون و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی جنوب لبنان حضور داشتند.

آیت الله بشیر نجفی در دیدار با شیخ دهینی، امام جمعه روستای جباع لبنان، با اشاره به اهمیت اسلام در معاملات و سایر اصول اخلاقی تأکید کرد: وحدت اسلامی یکی از برجسته ترین مبانی دین اسلام است و اسلام نیز دین تسامح، محبت و اخلاق است.

در این سفر، آیت الله نجفی پس از دیدار با شخصیتهای سیاسی لبنانی، قبور شهدا و علمای لبنانی از جمله علامه سید شرف الدین و پدر و جد ایشان، سید یوسف و سید شریف شرف الدین را نیز زیارت کرد.