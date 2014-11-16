اهداء اعضاء دو مرگ مغزی در قزوین به هشت بیمار جان دوباره بخشید

محمد حسن ارداقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پس از آن که با تشخیص تیم پزشکی، مرگ مغزی و تأثرانگیز نوجوان ۱۱ ساله ای در بیمارستان پاستور و مرد ۶۳ ساله ای در مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی قزوین، تأیید شد هشت بیمار نیازمند به اهدای عضو، زندگی دوباره یافتند.

ارداقیان تصریح کرد: مرگ مرحوم حسین ملک، نوجوان ۱۱ ساله، هر چند برای خانواده و بستگانش و هر کسی که از این موضوع آگاه شد، ضایعه ای دردناک و فراموش ناشدنی است، اما با فداکاری خانواده و اعلام رضایتشان برای اهدای اعضای آن مرحوم به بیمارانی که در نوبت دریافت عضو، لحظه شماری می کردند؛ یاد و خاطره این فرد برای همیشه جاودانه شد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: این اقدام خداپسندانه، با اهداء اعضای مرحوم مالک کاظمی ۶۳ ساله از سوی خانواده آن مرحوم نیز تکرار شد تا بار دیگر هموطنان شاهد ایثارگری انسان های نوع دوست باشند و اعضاء اهدایی مرحوم کاظمی، زندگی بدون درد را برای بیماران نیازمند به پیوند عضو، به ارمغان آورد.

از زمان شروع به کار واحد پیوند اعضا در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزرشکی قزوین اعضای ۳۱ نفر از افرادی که دچار مرگ مغزی شده بودندبا اعلام رضایت خانواده هایشان، به بیماران اهدا شده و جان نیازمندان دیگری را از مرگ حتمی نجات داده است.