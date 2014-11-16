برنامه ریزی و آینده نگری در اجرای پروژه های عمرانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: خوشبختانه در خط سوم مترو تبریز اتصال به ترمینال و فرودگاه مورد نظر قرار داده شده است اما متاسفانه اتصال به راه آهن در آن عملی نشده است.

وی ادامه داد: قبل از اجرای هر پروژه ای باید آینده طرح مورد بررسی کامل قرار گیرد تا نحوه گسترش و توسعه آن در آینده نیز مشخص شود و نیاز به دوباره کاری در این حوزه نداشته باشیم.

پورمهدی با اشاره به اینکه خط یک و دو مترو تبریز در اولویت عوامل اجرایی قرار دارد، گفت: خط یک باید هر چه زودتر تمام شود و خط دو نیز به شکل مشارکتی در حال ساخت است و در این میان خط سه در اولویت نبوده ولی انجام مطالعات در خصوص آن ضروری است.

وی ادامه داد: البته در ساخت خطوط مترو تبریز و محل قرار گیری ایستگاه به عوامل محیط زیستی نیز توجه شده است تا با کمترین آلودگی صوتی برای شهروندان همراه باشد.

معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: هزینه ساخت هر کیلومتر تراموا ۳۰ میلیارد تومان و مترو زیرزمینی ۱۲۰ میلیارد است که باید برنامه ریزی و مطالعات خود را بر اساس قیمت ها و صرفه اقتصادی آن ها انجام دهیم.