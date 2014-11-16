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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

پورمهدی:

برنامه ریزی و آینده نگری در اجرای پروژه های عمرانی ضروری است

برنامه ریزی و آینده نگری در اجرای پروژه های عمرانی ضروری است

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید در اجرای پروژه های عمرانی آینده نگری لازم را داشته باشیم تا در صورت توسعه شهر مجبور به دوباره کاری نشویم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: خوشبختانه در خط سوم مترو تبریز اتصال به ترمینال و فرودگاه مورد نظر قرار داده شده است اما متاسفانه اتصال به راه آهن در آن عملی نشده است.

وی ادامه داد: قبل از اجرای هر پروژه ای باید آینده طرح مورد بررسی کامل قرار گیرد تا نحوه گسترش و توسعه آن در آینده نیز مشخص شود و نیاز به دوباره کاری در این حوزه نداشته باشیم.

پورمهدی با اشاره به اینکه خط یک و دو مترو تبریز در اولویت عوامل اجرایی قرار دارد، گفت: خط یک باید هر چه زودتر تمام شود و خط دو نیز به شکل مشارکتی در حال ساخت است و در این میان خط سه در اولویت نبوده ولی انجام مطالعات در خصوص آن ضروری است.

وی ادامه داد: البته در ساخت خطوط مترو تبریز و محل قرار گیری ایستگاه به عوامل محیط زیستی نیز توجه شده است تا با کمترین آلودگی صوتی برای شهروندان همراه باشد.

معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: هزینه ساخت هر کیلومتر تراموا ۳۰ میلیارد تومان و مترو زیرزمینی ۱۲۰ میلیارد است که باید برنامه ریزی و مطالعات خود را بر اساس قیمت ها و صرفه اقتصادی آن ها انجام دهیم.

کد مطلب 2422062

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