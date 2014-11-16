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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

«فرهنگ عاشورایی» در تماشاخانه ایرانشهر خوانش می‌شود

«فرهنگ عاشورایی» در تماشاخانه ایرانشهر خوانش می‌شود

ویژه برنامه «فرهنگ عاشورایی» با خوانش آثاری از هنرمندان تئاتر در روزهای پایانی محرم از 28 آبان تا 4 آذر ماه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «فرهنگ عاشورایی» با خوانش آثاری از حمیدرضا آذرنگ، شهرام کرمی و محمدرضا کوهستانی در روزهای پایانی محرم از 28 آبان ماه تا 4 آذر ماه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود.

ویژه برنامه «فرهنگ عاشورایی» قرار است با نمایشنامه خوانی «سردار مهر و ماه» نوشته محمدرضا کوهستانی توسط احمد سلیمانی روز چهارشنبه 28 و پنجشنبه 29 آبان ماه، «برگزین» نوشته حمیدرضا آذرنگ و به کارگردانی رحمت امینی روز جمعه 30 آبان و یکشنبه 2 آذرماه و نمایشنامه «غریبه‌های همیشگی» نوشته شهرام کرمی به کارگردانی رؤیا افشار در روز دوشنبه 3 و سه‌شنبه 4 آذرماه برگزار شود.  

جلسات نمایشنامه خوانی مذکور ساعت 17:30 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2422066
آروین موذن زاده

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