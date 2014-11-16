به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «فرهنگ عاشورایی» با خوانش آثاری از حمیدرضا آذرنگ، شهرام کرمی و محمدرضا کوهستانی در روزهای پایانی محرم از 28 آبان ماه تا 4 آذر ماه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود.

ویژه برنامه «فرهنگ عاشورایی» قرار است با نمایشنامه خوانی «سردار مهر و ماه» نوشته محمدرضا کوهستانی توسط احمد سلیمانی روز چهارشنبه 28 و پنجشنبه 29 آبان ماه، «برگزین» نوشته حمیدرضا آذرنگ و به کارگردانی رحمت امینی روز جمعه 30 آبان و یکشنبه 2 آذرماه و نمایشنامه «غریبه‌های همیشگی» نوشته شهرام کرمی به کارگردانی رؤیا افشار در روز دوشنبه 3 و سه‌شنبه 4 آذرماه برگزار شود.

جلسات نمایشنامه خوانی مذکور ساعت 17:30 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی برگزار خواهد شد.