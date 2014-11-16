تعداد کشته های ترافیکی در ایران 50 درصد بیشتر از میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بخارایی صبح امروز در همایش یادبود قربانیان حوادث رانندگی، اظهار داشت: در حالی که یک درصد جمعیت دنیا مربوط به ایران است، 1.5 درصد شبکه کشته های بین المللی راهها را به خود اختصاص داده ایم.

وی ادامه داد: ایمنی همراه با عزم ملی سرلوحه کار جمعیت حمایت از قربانیان راهها قرار دارد و توسعه فعالیت های خود را بر مبنای گسترش واحدهای استانی این جمعیت بنا گذاشته ایم.

رئیس هیئت مدیره جمعیت حمایت از قربانیان راهها با اشاره به اینکه این جمعیت در حال حاضر 5 هزار عضو دارد، افزود: تلاش می کنیم که با جلب مشارکت های مردمی در راستای فرهنگ سازی برای پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده ها گام برداریم.

بخارایی از راه اندازی 5 واحد استانی این جمعیت تا پایان سال خبر داد و گفت: انتظار داریم توجه به ایمنی در جاده ها به صورت دائمی بوده و آموزش عمومی و سلامت رانندگان در کشور بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.