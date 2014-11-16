پیمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سبک شوتوکان جهانی WSKF یکی از فعالترین سبک‌های کاراته کشور به شمار می‌رود که همه ساله به صورت منظم مسابقات قهرمانی کشور و مسابقات جام ایران زمین را با حضور اکثر تیم های مطرح جهان برگزار می‌کند.

وی گفت: بیش از ٢٠٠ کاراته‌کای استان قم تحت پوشش این سبک فعالیت می‌کنند و کاراته کاهای این سبک در استان قم امسال هم هماهنند سال‌های گذشته توانستند عناوین متعددی را در مسابقات مختلف بدست بیاورند.

دبیر سبک شوتوکان جهانی WSKF استان قم افزود: مهمترین موفقیت ورزشکاران این سبک در قم، قهرمانی آنها مسابقات بین المللی ارومیه و مسابقات کشوری در استان البرز بود که کاراته کاهای استان در قالب تیم آوای رزم در این مسابقات خوش درخشیدند و به مدالهای خوش رنگی دست یافتند.

نظری بیان داشت: در ترکیب این تیم نفراتی همچون رضا دهقان، پیام عبدالحسینی، محمدجواد بلند، امیرحسین حجازی‌راد، محمد صفری و پوریا عبدالحسینی نمایندگان کاراته قم در مسابقات بین‌المللی ارومیه به میدان رفتند و خوشبختانه هشت مدال رنگارنگ کسب کردند.

وی تصریح کرد: رهاورد کاراته‌کاهای باشگاه آوای رزم قم از این مسابقات کسب سه مدال طلا، یک نقره و چهار برنز بود که طی آن مدال طلا رده سنی خردسالان در وزن منهای ۳۶ کیلوگرم به رضا دهقان رسید و در وزن منهای ۲۷ کیلوگرم این رده سنی پیام عبدالحسینی طلایی شد.

دبیر سبک شوتوکان جهانی WSKF استان قم خاطرنشان کرد: سمینار فنی استان ٣٠ آبان ماه در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری قم و با حضور قهرمان ارزنده کاراته جهان و سرمربی سابق تیم ملی کاراته مجید عبدالحسینی و با حضور کلیه اعضای این سبک در قم برگزار می‌شود.