رضا عطاران داور یک جشنواره خارجی شد/ «به خاطر پونه» در راه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره سینمایی مالاتی ترکیه از 21 تا 27 نوامبر مصادف با 30 آبان تا 6 آذر ماه در شهر مالاتی ترکیه برگزار می‌شود. عطاران با حضور در این جشنواره برای اولین بار به عنوان داور در یک فستیوال خارجی شرکت می ‌کند.

داورانی که در این جشنواره به ارزیابی فیلم ها می پردازند از کشورهای ایران، روسیه و ترکیه هستند، هانس جوآچیم شلگل از روسیه، نسیم بن‌جایا و محمود فاضل‌جوشکون از ترکیه به همراه رضا عطاران داوری آثار این جشنواره را برعهده دارند.

«ردکارپت» یک اکران ویژه خارج از بخش مسابقه در این جشنواره دارد. همچنین «به خاطر پونه» به کارگردانی هاتف علیمردانی هم در بخش سینمای آسیا نمایش داده می شود. فیلم دیگری از ایران هم در بخش مسابقه حضور دارد که به دلیل حضور داور ایرانی هنوز اطلاعاتی از آن منتشر نشده است.

«ایران ‌نوین فیلم» پخش بین‌المللی «ردکارپت» و «به خاطر پونه» را برعهده دارد.