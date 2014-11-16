افزایش ۴۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در کرمانشاه/ دستگیری قاتل فراری پس از ۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: یکی از معضلاتی که در برخی از مناطق استان کرمانشاه با آن مواجه هستیم، نزاع های دسته جمعی است که متاسفانه گاهی منجر به قتل می شود.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع امسال به طور جدی در دستور کار ما قرار گرفته و از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۸ درصد قاتلین دستگیر شده اند.

امان اللهی خاطر نشان کرد: همچنین فردی که سه نفر را در یکی از روستاهای استان به قتل رسانده و از سال ۸۸ تحت تعقیب بود، با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی در شهریار تهران دستگیر و شناسایی شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه به متخلفان و جنایتکاران هشدار داد و افزود: افرادی که به دنبال شرارت و نزاع هستند با برخورد قاطع نیروی انتظامی مواجه خواهند شد.

وی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۹ فقره قتل در استان کرمانشاه به وقوع پیوسته است که ۴۸ قاتل دستگیر شده اند.

امان اللهی از دستگیری ۵۰ درصد قاتلین متواری از سال ۸۸ تاکنون خبر داد و گفت: تیم ویژه ای بدین منظور در استان تشکیل شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به آمار جرائم طی زمان سپری شده از سال جاری در استان اشاره کرد و گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت های مسلحانه ۳۸ درصد، تجاوز به عنف ۲۵ درصد و آدم ربایی ۴۵ درصد کاهش یافته است.

امان اللهی همچنین از افزایش ۴۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: میزان تصادفات منجر به فوت نیز در کرمانشاه طی هفت ماهه نخست امسال ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی در پایان یادآور شد: ۱۳ دوربین نظارتی در بحث پایش از ناجا تحویل گرفته شده که می تواند در کاهش آمار جرایم اهمیت بسزایی داشته باشد.