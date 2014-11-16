به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ۳ نرم‌افزار آرشیو کتاب ماه، کتاب هفته و وب‌سایت نشریات نقد کتاب پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۵ آبان با حضور نجفعلی میرزایی، مجید غلامی جلیسه، سید فرید قاسمی، مجتبی تبریزنیا و داریوش مطلبی در سرای اهل قلم برگزار شد.

غلامی جلیسه در ابتدای این نشست گفت: خانه کتاب در حوزه نشریات مکتوب، ۲ فعالیت عمده با محوریت کتاب در قالب هفته‌نامه و ماه‌نامه داشته است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مجموعه‌ مجلات کتاب ماه بودند. همچنین یکی از پرمخاطب‌ترین هفته‌نامه‌ها، کتاب هفته بود. راه‌اندازی مجدد انتشار کتاب هفته روی اینترنت و تکمیل آرشیو کتاب هفته از سال ۸۰ تا این هفته یعنی هفته پایانی آبان ماه ۹۳ یکی از کارهایی است که امروز از آن رونمایی می‌کنیم. با انتشار هفتگی مجله کتاب هفته، شاهد به روزرسانی این سایت به صورت هفتگی خواهیم بود.

وی افزود: به علاوه تصمیم گرفتیم نسخه تحت PC آرشیو را هم در اختیار علاقه‌مندان قرار بدهیم که این هم اتفاق مبارکی بود و این اتفاق هم همزمان با راه‌اندازی وب‌سایت کتاب هفته انجام شد و این نرم‌افزار هم در این برنامه رونمایی خواهد شد که از همین هفته شاهد توزیع آن خواهیم بود. تولید و بهره‌برداری از نرم‌افزار IOS و آنروید آرشیو کتاب نقد را هم تا پایان سال خواهیم داشت و عملا کتاب هفته از طریق دیوایس‌های مختلف، چه نسخه روز و چه نسخه آرشیوی، در دسترس قرار می‌گیرد.

معاون فرهنگی و پژوهشی خانه کتاب ادامه داد:‌ نرم‌افزارهایی که امروز رونمایی می‌شوند، نسخه اول هستند و درصدد هستیم آن‌ها را به مرور تکمیل کنیم و نسخه سرچ‌ایبل آن‌ها را هم در اختیار قرار بدهیم تا مخاطبان بتوانند از محتوای دلخواهشان در نشریات استفاده کنند. نرم‌افزارهای این برنامه دارای ۳ قسمت جستجو، فهرست و بخش معرفی نرم‌افزار هستند. آخرین شماره‌ای که روی نرم‌افزار آرشیو قرار گرفته، ‌ چهارصد و پنجاه و سومین شماره کتاب هفته است که متعلق به سوم آبان ۹۳ است.

در ادامه سید فرید قاسمی سردبیر پیشین مجله کتاب هفته گفت: در دنیای امروز، نهادهای تولیدکننده نرم‌افزار و ایجادکننده پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را از منظرهای مختلف رده‌بندی می‌کنند. از یک منظر می‌گویند این نهادها به ۲ دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی نهادهای چشمه و دیگر نهادهای آینه‌ای. نهادهای چشمه، چون چشمه جوشان هستند و آن‌چه تولید می‌کنند، از دل خودشان بر می‌آید. در کل مولد هستند. نهادهای آینه‌ای، نهادهایی هستند که خودشان تولیدکننده نیستند بلکه بازتاب‌دهنده تولید دیگران هستند. وقتی این رده‌بندی را می‌بینیم، ‌ باید دقت داشته باشیم خانه کتاب جزو کدام دسته است؟ به نظرم جزء گروه اول است.

این محقق حوزه مطبوعات ایران گفت: در مورد نرم‌افزارهایی که در این برنامه رونمایی می‌شوند، در نگاه اول و ظاهری، یک نرم‌افزار هستند اما خواهش می‌کنم به باطن آن توجه کنیم. در باطن، این نرم‌افزار آن خدمتی است که به کتاب و نهادهای مربوط به مطبوعات کردید. امروز در جهان، معنای جاودانگی تغییر کرده است. شما آمده‌اید و با تولید این نرم‌افزار از فنا شدن ۱۷۰ سال کوشش خبرنگارها، منتقدها، دبیرها و سردبیرها جلوگیری کرده‌اید. شاید دوستی بگوید قاسمی خانه کتاب ۲۱ سال است که سابقه کار دارد، ‌ این ۱۷۰ سال دیگر چیست؟ ۱۰ مجله و نشریه را در ۱۷ سال برای هر کدامشان ضرب کنید تا به ۱۷۰ سال کار برسید.

ما برای سیاسی‌بازی نیامدیم

در ادامه سید عبدالجواد موسوی یکی از سردبیرهای پیشین کتاب هفته گفت: زمانی که من در کتاب هفته بودم، مرحوم منوچهر آتشی درگذشت. به ما گفتند از ایشان خبر یا گزارشی کار نکنیم تا مشکلی پیش نیاید. من هم چون آدم سیاسی نیستم و حیفم می‌آمد، عکس آتشی را در صفحه اول مجله گذاشتم. ‌‌ آن زمان باید کتاب هفته را به رئیس دفتر وزیر ارشاد یا معاون فرهنگی وزیر نشان می‌دادیم یعنی یکی از این دو حتما باید مجله نهایی را پیش از چاپ می‌دید. من به رئیس دفتر وزیر زنگ زدم و گفتم برق رفته ولی مجله را به زودی به شما می‌رسانم و به معاون فرهنگی وزیر هم همین دروغ را گفتم. مجله به همان صورت منتشر شد و البته مشکلی هم پیش نیامد البته شاید به همین دلیل بود که یک سال بیشتر در کتاب هفته دوام نیاوردم.

این شاعر گفت: ما برای سیاسی‌بازی نیامدیم. می‌خواستیم کار فرهنگی کنیم. من کتاب هفته را دوست داشتم و دارم و سرنوشتن برایم مهم است.

علی آقاغفار سردبیر فعلی کتاب هفته در ادامه این برنامه گفت: کسانی که کار مطبوعاتی کرده‌اند، می‌دانند ورود به فاز راه‌اندازی یک مجله چه سخت است و می‌دانم آقای قاسمی چه سختی و مرارت‌هایی کشیده تا این مجله پا به جا بماند. اولین چیزی که جلوی پای سیاست قربانی می‌شود، فرهنگ است و توسری خورترین بخش فرهنگ نیز، بخش کتاب است و این باعث می‌شود دست و دل انسان برای کار در این حوزه بلرزد.

کتاب باید از باندبازی فاصله بگیرد

این روزنامه‌نگار گفت: من هم مانند دوستانم اصلا نگاه سیاسی به ماجرا ندارم. فکر می‌کنم کتاب باید از باندبازی فاصله بگیرد یعنی ما هم باید بین سیاست و سیاست‌بازی تفکیک قائل شویم. اعتقادم این است که امروز رسانه‌ها دارند جوانان ما را تربیت می‌کنند و سهم مدرسه و خانواده بسیار ناچیز شده است. بسیاری از نارسایی‌ها خانوادگی و از هم پاشیدگی‌ها به خاطر فعالیت نادرست رسانه‌هاست.

وی با اشاره به نرم‌افزارهای این برنامه گفت: این سند خوبی است که نادرست بودن آن شاعر را که در نمایشگاه مطبوعات گفته بود آرشیو کتاب هفته را از سال ۸۴ به قبل از بین برده‌اند. این حرف‌ها اصلا درست نیست. من هم از سال ۸۶ به کتاب هفته آمدم. اصلا کسی دشمنی ندارد که آرشیو را از بین ببرد. شاید این نرم‌افزار بیش از این که برای مخاطبان کتاب مفید باشد، به کار دست‌اندرکاران مطبوعات بیاید به ویژه آن‌هایی که می‌خواهند به کتاب هفته بیایند. نرم‌افزار آرشیو کتاب هفته به نحوی، آرشیو ۱۵ و ۲۰ ساله ماست که چه افت و خیرهایی داشته ایم و کجا در فراز و فرود بوده‌ایم.

آقاغفار گفت: سخنان آقای موسوی صحیح است. مثلا در زمان معاونت فرهنگی آقای دری، باید مجله را به صورت فکس یا با پیک برای ایشان می‌فرستادیم تا نظارت نهایی را بکند. همه این کارها در حکم ترمز و متوقف‌کننده کتاب هفته بود. به هر حال این نرم‌افزار آرشیو برای اهل تدبیر، بسیار خوب است.

در ادامه مجتبی تبریزنیا در توضیحاتی درباره نرم‌افزار آرشیو کتاب ماه گفت: این نرم‌افزار هزار و ۲۰۶ مجله کتاب ماه را در ۹ عنوان موضوعی شامل می‌شود که ۲۷ هزار و ۲۱ عنوان مقاله را در بر می‌گیرد. این مقالات ۲ بخش دارند؛ ‌ کتابشناسی و جستجو.

در ادامه مطلبی و میرزایی نیز به بیان سخنان کوتاهی پرداختند.

در پایان و پیش از رونمایی، قاسمی گفت: در عرصه کار نشریات، یک دوره کاغذی داریم و بعد از آن هم دوره الکترونیکی را. یعنی ۱۵ سال اخیر وارد فضای روزنامه‌نگاری الکترونیک شدیم. مرحله بعدی تولد چیزی شبیه به روزنامه‌نگاری آنلاین بود. به این توجه داشته باشید که شما با ساخت سایت اینترنتی یک پورتال یا درگاه ساخته‌اید. ما در حال حاضر در آن مرحله سوم یعنی دوره آنلاین به سر می‌بریم.