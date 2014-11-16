سفر دمپسی به کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، "مارتین دمپسی"رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دنبال سفر غیر منتظره خود به عراق، پس از دیدار با "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق به اربیل رفت و با برخی از مقامات اقلیم کردستان از جمله "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه ای که ریاست اقلیم کردستان عراق در این خصوص منتشر کرده است، دمپسی در جریان دیدار با مقامات کردستان عراق اعلام کرد که آمریکا و همپیمانان آن استراتژیهای متعددی را برای مقابله با داعش اتخاذ کرده اند.

دمپسی همچنین بر ادامه حمایتهای آمریکا از نیروهای پیشمرگه تاکید کرد.

وی تاکید کرد که واشنگتن پیشنهادات بارزانی را درخصوص نیازهای پیشمرگه در مقابله با داعش با جدیت بررسی خواهد کرد.

از سوی دیگر بارزانی در دیدار با دمپسی از حمایتهای تسلیحاتی غرب از نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد.

دمپسی همچنین در بغداد اعلام کرده بود که جنگ علیه داعش نتایج مثبتی داشته است.

با این وجود وی پیش بینی کرد که ریشه کن کردن داعش سالها به طول بینجامد.