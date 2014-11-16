به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 345 شرکت داخلی و 437 شرکت خارجی از 20 کشور جهان، جدیدترین تجهیزات ، صنایع و خدمات مرتبط با حوزه قطعات و مجموعه های خودرو را عرضه و به نمایش می‌گذارند.

آلمان، ترکیه، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، هند، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، برزیل، بلژیک، چین، عربستان، تایوان، تایلند،کره جنوبی، بوسنی، هلند، سوئد و اتریش؛ کشورهایی هستند که در نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران حضور و مشارکت دارند.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 36 هزار متر مربع و در 13 سالن نمایشگاهی برگزار خواهد شد که در این بخش هم امسال نسبت به سال گذشته شاهد رشد 11 درصدی هستیم.

در نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران، انواع قطعات و مجموعه های خودرو ، انواع ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازی، مجموعه های تحقیقاتی و طراحی مهندسی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو ، بازرگانی و خدمات پس از فروش ، نشریات تخصی صنعت خودرو ، لوازم تزئیناتی خودرو ، تعمیر و نگهداری خودرو ، محصولات پاک کننده خودور و سایر تجهیزات و خدمات این حوزه در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت که در این میان عرضه تجهیزات و ماشین آلات ساخت داخل که با تکنولوژی روز تولید شده، از اهمیتی ویژه برخوردار است.

قرار است در حاشیه این نمایشگاه چند کنفرانس و کارگاه علمی آموزشی صنعت خودرو با حضور استادان دانشگاه ، کارشناسان و محققان و طراحان برگزار شود.

معرفی دستاوردها ، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارخانه ها و شرکت‌های داخلی، بسترسازی برای توسعه مبادلات و همکاری‌های صنعتی شرکت‌های ایرانی و خارجی، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی، ارائه پتانسیل ها و توانمنديهاي صنعت قطعه سازی کشور، نمایش آخرین تحولات و دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه ، ایجاد ارتباط‌های تجاری جدید و انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات موفق جهانی به کشور، فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار ؛ مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران از 7 تا 10 آذر ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید صنعتگران، تولیدکنندگان، متخصصان و دیگر علاقه‌مندان با این صنعت است.