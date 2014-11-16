فرهنگ مطالعه و کتابخوانی مورد بی مهری قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی پیش ازظهر یکشنبه در دیدار با کارمندان اداره کتابخانه های شهرستان نهاوند و اعضا مجمع خیرین کتابخانه ساز در دفتر امام جمعه نهاوند اظهار داشت: پیشرفت تمام علوم و حوزه های یک جامعه در گرو کتاب و قلم است که از دوران های گذشته تا کنون این مهم تحقق یافته است.

حجت الاسلام مغیثی گفت: باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور که ادعای تمدن و پیشرفت و اسلامیت دارد به یک فرهنگ عمومی و همیشگی تبدیل شود تا مرزهای رشد و توسعه فتح شوند.

وی با اشاره به اینکه آمار مطالعه و کتابخوانی در بین مردم جامعه ما کم است بیان داشت: در جامعه ما نسبت به مسائلی که موجب ارتقا و رشد فرهنگی جامعه و توسعه در حوزه های مختلف می شود اهمیت، دقت و بودجه کافی تعلق نمی گیرد اما به مسائلی که سودی برای جامعه ندارد نگاه ویژه می شود.

امام جمعه نهاوند در ادامه به بحث شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمن پرداخت و گفت: در شرایط فعلی که دشمنان حمله همه جانبه فرهنگی علیه کشور و ملت ایران را آغاز کرده اند یکی از عوامل مقابله با این تهاجم امر به معروف و نهی از منکر است که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نمی شود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی عنوان کرد: در کشور جای وزارت امر به معروف و نهی از منکر که امری واجب و حیاتی و مهم محسوب می شود خالی است اما برای ورزش فوتبال، فدراسیون و امکانات یک وزارتخانه بسیج می شود و میلیاردها میلیارد تومان پول بیت المال بدون اینکه نتیجه و فایده ای مهمی داشته باشد برای آن خرج می شود.

حجت الاسلام مغیثی گفت: در استان همدان میلیاردها تومان پول هزینه می شود تا تیم فوتبال پاس تهران به همدان منتقل شود ودر چند سال گذشته نیز چندین میلیارد تومان دیگر برای آن هزینه شده اما تا کنون این تیم چه سودی برای استان همدان داشته است.

وی بیان داشت: اهمیت کتاب تا بدان جاست که پروردگار آیه های رحمت خود را در دل مصحفی ارزشمند و در قالب معجزه ای راهگشا بر نبی خود نازل و همگان را به پیروی از آن دعوت کرده است پس وظیفه همه مسئولان است که به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اهمیت خاص بدهند.

امام جمعه نهاوند در پایان گفت: اگر چه امروزه قدری از آن دغدغه های لازم برای مطالعه کتاب فاصله گرفته ایم اما توجه داشته باشید که همواره مذهب و مکتب ما سفارش کرده است که مسلمانان همواره از کودکی تا پیری باید به دنبال علم اندوزی باشند.