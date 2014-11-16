ناهار کاری اولین ایستگاه گفتگوی ظریف و اشتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع خبری اروپایی با اعلام این خبر افزودند: "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران و "کاترین اشتون" هماهنگ کننده ۱+۵ قرار است روز سه‌شنبه بر سر میز ناهار به گفتگو و رایزنی با یکدیگر بپردازند.

محمدجواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران قرار است بامداد سه‌شنبه به منظور شرکت در دهمین و آخرین دور مذاکرات هسته‌ای و انجام گفتگوهای دو و چندجانبه به منظور رفع اختلافات و حصول توافقنامه راهی وین شوند.

برخی گمانه زنی ها از تمدید روند مذاکرات هسته ای ایران با غرب خبر می دهد.