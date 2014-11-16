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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

ناهار کاری اولین ایستگاه گفتگوی ظریف و اشتون

ناهار کاری اولین ایستگاه گفتگوی ظریف و اشتون

وزیر امورخارجه ایران در آستانه برگزاری دور آخر مذاکرات هسته ای در حاشیه یک ناهار کاری با کاترین اشتون گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع خبری اروپایی با اعلام این خبر افزودند: "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران و "کاترین اشتون" هماهنگ کننده ۱+۵ قرار است روز سه‌شنبه بر سر میز ناهار به گفتگو و رایزنی با یکدیگر بپردازند.

محمدجواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران قرار است بامداد سه‌شنبه به منظور شرکت در دهمین و آخرین دور مذاکرات هسته‌ای و انجام گفتگوهای دو و چندجانبه به منظور رفع اختلافات و حصول توافقنامه راهی وین شوند.

برخی گمانه زنی ها از تمدید روند مذاکرات هسته ای ایران با غرب خبر می دهد.

کد مطلب 2422091
شقایق لامع زاده

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