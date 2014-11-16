نسل جدید روباتها باد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات با همکاری شرکت iRobot Corporation، دانشگاه کارنگی ملون و برنامه "حداکثر تحول متحرک " آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به M3 طراحی و ساخته شده است.

دان هال کارگردان فیلم می گوید: پس از بازدیدی که از دانشگاه کارنگی ملون داشتم با روبات Baymax آشنا شدم و متوجه شدم این همان چیزی است که دنبالش بودم.

روبات Baymax با برخورداری از پوسته ای قابل انعطاف با استفاده از هوا پر شده و در عین حال مانوردهی حرکتی خوبی دارد.

اهمیت این فناوری نوین تا آن حد بوده که آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به دارپا و بنیاد ملی علوم این کشور نیز از آن حمایت کرده اند.

آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا در قالب برنامه M3 ابزارهای پیشرفته طراحی، روشهای متنوع تولید و الگوریتمهای کنترلی مختلفی برای تولید روباتهایی با قابلیت حرکتی بهتر و انعطاف پذیری بیشتر در زمان لمس اشیا ارایه می کند. یکی از حوزه های اصلی این مطالعات مربوط به ساخت روباتهای مجهز به پوسته قابل انعطاف است که با هوا پر می شوند.

گریل پرات، مدیر برنامه آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا می گوید: در قالب برنامه M3 جهش هایی قابل توجه در عرصه ساخت روباتهایی صورت گرفته که به طرز شگفت انگیزی شبیه انسان و حیوانات از تحرک برخوردارند.

به گفته وی روباتهایی همچون Baymax قابلیتهای منحصربفردی همچون استحکام و قدرت چشمگیر نسبت به وزن داشته و در عین حال با خروج هوا از درونه بدنه، ابعاد کوچکتری خواهند داشت که این مزیت ویژه جابجایی آنها را تسهیل می کند.