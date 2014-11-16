به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی گفت: براساس این طرح که از ابتدای امسال آغاز شد، واحدهای کوچک کسب و کار خانگی با یکدیگر شبکه شده و در قالب یک شبکه خوشه بندی محصولات وتولیدات خود را در بازار ارائه می کنند.



این مقام مسئول گفت:در این شبکه همه تولید کنندگان با یک نماد و نشان خاص به بازار معرفی می کنند و دولت نیز اعتباراتی را به این شبکه اختصاص می دهد.



وی با بیان اینکه این شبکه فاصله زیادی برای فراگیر شدن دارد، اظهارداشت: این شبکه در بازار، نهاده های مورد نیاز واحدهای کوچک و کسب و کار خانگی درون شبکه خود را نیز تولید می کند.



طایی با بیان اینکه پارسال 8 هزار و 400میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های کوچک و زود بازده اختصاص یافته است، گفت: تاکنون فقط 25 درصد این اعتبارات اختصاص یافته است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: از این پس دولت بر پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ، از پرداخت، حین پرداخت و بعد از پرداخت نظارت مستقیم دارد.