به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سه تيم برتر رقابتهاي ليگ جايزه بزرگ كشتي آزاد و فرنگي به همراه يك تيم بومي از استان میزبان ( مازندران و خوزستان) براي تكميل نفرات خود جهت شركت در نخستين دوره رقابتهاي ليگ جهاني كشتي آزاد و فرنگي تا پايان وقت اداري روز سه شنبه هفته جاري فرصت دارند.

نخستين دوره رقابتهاي ليگ جهاني كشتي آزاد طی روزهاي 5 تا 7 آذرماه در جويبار و رقابتهاي ليگ جهاني كشتي فرنگي روزهاي 12 تا 14 آذرماه در آبادان برگزار مي شود.

تاكنون 15 كشور از جمله آمريكا،‌ كوبا،‌ مغولستان،‌ آذربايجان،‌ روسيه و تركيه در لیگ جهانی كشتي آزاد و 14 کشور از جمله روسيه،‌ اوكراين، ‌بلاروس،‌ قرقيزستان،‌ آذربايجان،‌ كوبا و تركيه برای حضور در لیگ جهانی كشتي فرنگي اعلام آمادگي كرده اند.