پهپادهای تجزیه پذیر در راه آسمان

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده در امور کنترلی و نظارتی، برنامه های نظامی و حتی امدادرسانی از جمله قابلیتهای پهپادها به شمار می آید اما امکان سقوط آنها در هر لحظه وجود دارد.

لین راچیلد از مرکز تحقیقات ایمز ناسا در کالیفرنیا که هدایت محققان در ارایه این فناوری نوین را بر عهده داشته است، می گوید: این نوع پهپادها با استفاده از نوعی ماده زیستی قارچی ریشه مانند موسوم به "مایسلیوم" ساخته می شوند.

نکته جالب توجه این است که از ابتدا این قارچ ها به گونه ای پرورش داده می شوند که ساختار کلی آنها همچون یک پهپاد شکل بگیرد. این بخش از پروژه ساخت پهپاد زیستی توسط شرکتی دانش بنیان در "گرین آیلند" نیویورک صورت می گیرد.

با این حال برای اینکه ساختار مورد نظر استحکام قابل توجه را داشته باشد از لایه سلولوزی برای پوشاندن بخش خارجی پهپاد مورد نظر استفاده شده است.

مدارهای الکترونیکی که برای این پهپاد در نظر گرفته شده است با استفاده از جوهر نانویی نقره در آن چاپ شده است. این ابتکارعمل با هدف تولید محصولی کاملا زیستی و تجزیه پذیر صورت گرفته است.

اما این پایان داستان نیست. گام بعدی محققان در این پروژه طراحی و ساخت نسل جدید حسگرهای زیستی برای این پهپاد است. آنها استفاده از باکتری "ای کولی" در ساخت حسگرهای زیستی و تجزیه پذیر را مورد مطالعه قرار می دهند.