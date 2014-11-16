برنامه مسابقات سطح یک لیگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیم‌های سطح یک لیگ جهانی والیبال سال 2015 با حضور هشت تیم در دو گروه از هشتم خردادماه سال 1394 آغاز می‌شود و دور مقدماتی یا بین قاره‌ای آن تا 14 تیرماه پیگیری خواهد شد.

بر این اساس تیم‌های ایتالیا، برزیل، صربستان و استرالیا در گروه یک این رقابتها و تیم‌های روسیه، آمریکا، لهستان و ایران در گروه دوم دور مقدماتی لیگ جهانی سال 2015 با یکدیگر رقابت خواهند کرد. هر تیم در هر هفته دو دیدار با حریف خود برگزار خواهد کرد تا هر تیم در دور مقدماتی لیگ جهانی 12 مسابقه برگزار کرده باشد.

از هر گروه دو تیم برتر(چهار تیم) به مرحله نهایی این رقابتها صعود خواهند کرد که مسابقات مرحله نهایی نیز از 24 تیرماه به مدت پنج روز پیگیری خواهد شد.

مرحله مقدماتی این رقابتها به مدت شش هفته پیگیری خواهد شد که برنامه آن به قرار زیر است: (اسامی تیم میزبان ابتدا آمده است)

هفته نخست؛ 8 تا 10 خردادماه

گروه یک: برزیل - صربستان و استرالیا - ایتالیا

گروه دوم: آمریکا - ایران و لهستان - روسیه

هفته دوم؛ 15 تا 17 خردادماه

گروه یک: ایتالیا - صربستان و برزیل - استرالیا

گروه دوم: آمریکا - روسیه و لهستان - ایران

هفته سوم؛ 22 تا 24 خردادماه

گروه یک: ایتالیا - استرالیا و صربستان - برزیل

گروه دوم: روسیه - ایران و آمریکا - لهستان

هفته چهارمغ 29 تا 31 خردادماه

گروه یک: ایتالیا - برزیل و صربستان - استرالیا

گروه دوم: روسیه - لهستان و ایران - آمریکا

هفته پنجم: 5 تا 7 تیرماه

گروه یک: صربستان - ایتالیا و استرالیا - برزیل

گروه دوم: روسیه - آمریکا و ایران - لهستان

هفته ششم؛ 12 تا 14 تیرماه

گروه یک: برزیل - ایتالیا و استرالیا - صربستان

گروه دوم: لهستان - امریکا و ایران - روسیه