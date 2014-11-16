لزوم تحرک بیشتر بخش تعاون در اقتصاد استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با سه دستورکار بررسی پیشنهادات کمیته کارشناسی شورا در خصوص اصلاح قانون،آیین نامه،دستورالعمل و بخش نامه های امور معادن،طرح موانع و مشکلات بخش تعاون و بررسی راهکار حضور اتاق کاشان دنبال شد.

استاندار اصفهان یکی از نشست های موثر و پربرکت در سطح کشور و استانها را شورای گفتگو دانست و گفت: این شورا هر ماه به صورت مستمر و با جدیت در استان برگزار و مسائل و مشکلات را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می دهد.

«رسول زرگرپور» تصریح کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان دارای دو اتاق بازرگانی اصفهان و کاشان است و یک شورای گفتگو در هر استان می تواند تشکیل شود،آیین نامه اداره جلسات شورا اشاره ای به این موضوع نداشته است و پیشنهاد می شود راهکار اجرایی برای حضور استان هایی که دارای دو یا چند اتاق بازرگانی هستند تهیه و به تهران برای تصویب در سطح ملی ارایه شود.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تحرک بیشتر بخش تعاون در اقتصاد استان شد و گفت:مجموعه مسائل و مشکلات بخش تعاون در قالب جلسات شورای گفتگو بررسی می شود.

زرگرپور در این جلسه با اشاره به اینکه استان اصفهان جایگاه دوم در تعداد معادن کشور را دارد ،گفت:600 معدن فعال در استان مشغول فعالیت است و مشکلات این بخش پس از جلسات متعدد در قالب 7 پیشنهاد به جلسه شورا ارایه که 4 بند آن به تصویب رسید.

«خسرو کسائیان»رییس اتاق و دبیرشورای گفتگو دولت وبخش خصوصی استان اصفهان در این جلسه گفت:اتاق اصفهان آماده است با همکاری اتاق کاشان دستورالعمل نحوه عضویت اتاق های شهرستان در شورای گفتگو را تهیه و به اتاق ایران ارسال کند.

لایحه رفع موانع تولید با 30 بند پیشنهادی مجلس به تصویب می رسد

«حمیدرضا فولادگر»نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید در مجلس گفت:در این لایحه نگاه ویژه ای به بخش معادن به خصوص در موضوع اکتشاف شده که به زودی به تصویب مجلس می رسد.

وی افزود:دولت لایحه 30 ماده ای ارایه کرد و مجلس نیز 30 ماده پیشنهادی خود را برای تقویت تولید ملی به آن اضافه کرده است .

صندوق توسعه ملی به بخش تعاون نگاه ویژه ای داشته باشد

«غلامعلی قادری» مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این جلسه خواستار توجه اختصاص تسهیلاتی ویژه از صندوق توسعه ملی به بخش تعاون شد و گفت: موانع و مشکلات توسعه بخش تعاون با همکاری اتاق تعاون اصفهان تهیه و به شورای گفتگو ارسال شده است.

وی خواستار اصلاح نظام نامه صندوق توسعه ملی برای دریافت حداقل تسهیلات برای بخش خصوصی از 50 میلیارد ریال به 20 میلیارد ریال و برای بخش تعاونی 5 میلیارد ریال شد.

نیروی انتظامی مکلف به اجرای ماده 19 قانون اصلاح قانون معادن است

«حسینی» معاون قضایی دادگستری اصفهان در این جلسه گفت: نیروی انتظامی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت در اجرای ماده 19 و تبصره ذیل آن ماده قانون اصلاح قانون معادن مکلف هستند با افرادی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت ،اقدام به حفاری و برداشت می کنند برخورد قانونی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

بخش خصوصی خواستار اصلاح نحوه برخورد کارکنان مالیاتی با فعالان اقتصادی است

«مسعود گلشیرازی»عضو شورای گفتگو ضمن تقدیر از اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در تشکیل 12 هیات حل اختلاف مالیاتی گفت:اصلاح نحوه برخورد کارکنان و ممیزان مالیاتی با فعالان اقتصادی می تواند به ارایه خدمات بهتر این اداره کل منجر شود.

معدن کاران برای بهره برداری از منطقه اکتشاف شده توسط خود با مشکلات رو به رو هستند

«رسول رنجبران»عضو مدعو شورای گفتگو در این جلسه خواستار تسهیل شرایط برای فعالیت معدن کاران در مشخص شدن محدوده برداشت از اکتشاف شد و گفت:برخی از معدن کاران با صرف هزینه های بسیار اکتشاف، امکان بهره برداری از اکتشافات خود را ندارند.

اتاق بازرگانی کاشان قدمت طولانی در عرصه اقتصادی دارد

«رضا فرزانه» رییس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به قدمت این اتاق گفت:کاشان یکی از مراکز صنعتی کشور به شمار می آید که نیازمند بررسی مسائل و مشکلات آن در شورای گفتگو است.

در پایان این جلسه مسائل مالیات بر ارزش افزوده انجمن سنگ بری استان اصفهان مطرح و استاندار خواستار تشکیل جلسه ای با وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع شد.

حقوق دولتی معادن از شفافیت کافی برخوردار نیست

«عباس تاجبخش» مسئول کمیته معدن اتاق اصفهان و عضو مدعو شورای گفتگو در این جلسه گفت: حقوق دولتی برای معادن از شفافیت کافی برخوردار نیست و نیاز است که در قانون بازنگری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: واحدهای معدنی دارای پروانه اکتشاف و بهره برداری تحت نظر دولت و سایر بخش ها فعالیت می کنند ولی افرادی که به صورت غیر مجاز از معادن برداشت می کنند تحت نظر نیستند.

وی خواستار برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با افرادی که مجوز بهره برداری از معادن را ندارند، شد.

افراد متخصص و توانمند باید به بخش معادن وارد شوند

«محمد زینلی پور»معاون معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در این جلسه تصریح کرد: بخش معدن نیازمند حضور افراد متخصص و توانمند است و نباید شرایطی ایجاد شود که هر فرد غیر متخصص بتواند در این عرصه ورود پیدا کند.

منطقه بهره برداری معدن کاران باید مشخص باشد

«مرتضی رضایی» رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این جلسه گفت:مشخص شدن محدوده برای معدن کاران باعث می شود از تخریب منابع طبیعی کاسته شود و در این راستا پهنه اکتشاف بیشتر از پهنه برداشت است.

وی خواستار حضور افراد متخصص و توانمند در عرصه معادن شد و گفت: متاسفانه برخی از پروانه های بهره برداری توسط عده ای از واسطه ها به فروش می رسد و باید با این افراد برخورد شود .