حمایت رهبران گروه 20 از اعمال تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحت عنوان حمایت رهبران گروه 20 از اقدامات قوی و کارآمد در زمینه تغییرات آب و هوایی نوشت رهبران گروه 20 حمایت خود را از توسعه پایدار، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد تغییرات در وضعیت آب و هوای جهانی اعلام کردند.

در همین رابطه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توسعه و تقویت زیرساخت‌ ها بر لزوم ازسر گیری مذاکرات در مورد تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن تاکید کرد.

نارندرا مودی نخست وزیر هند نیز اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک چالش جهانی بوده و قرن ها است که جهانیان به طبیعت آسیب رسانده اند.