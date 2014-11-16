به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین میرزایی با اعلام این خبر افزود: دومین جشنواره و نمايشگاه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پاک به میزبانی دانشگاه الزهراء و همكاري اداره كل فرهنگي و اجتماعی وزارت علوم و ستاد مبارزه با مواد مخدر در سطح دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی استان های تهران، البرز، مركزي، قم و اصفهان برگزار شده است.

وی افزود: این جشنواره با هدف مشارکت بیشتر دانشجویان در مقوله پیشگیری از اعتیاد و ارتقاي سطح سلامت وکاهش آسیب های اجتماعی محیط های آموزشی در قالب های متنوع فرهنگی، اجتماعی و هنري در سطح دانشگاه های کشور برنامه ریزی شده است.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: داوری آثار رسیده به این جشنواره انجام شده و در نظر است نمایشگاهی از آثار رسیده دانشجویان به مدت 4 روز در دانشگاه الزهراء برپا شود.

میرزایی خاطر نشان کرد: جشنواره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پاک به صورت منطقه ای و به میزبانی 5 دانشگاه که هر یک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استانهایی را تحت پوشش خود دارند، برگزار می شود و همچنین در نظر است سومين دوره آن در سال جاري به ميزباني دانشگاه هاي تبريز، بجنورد، يزد، كردستان و خليج فارس برگزار شود.