انتقال و احداث موزه عبرت در شهر طبس در دستور کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهاجریان صبح یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اظهارکرد: موضوع انتقال و احداث موزه عبرت در طبس از زمان وقوع حادثه توسط مسئولان مطرح شده و علی‌رغم پیگیری نمایندگان در سال‌های متمادی و همچنین در دور اول سفرهای استانی دولت پیشین، عملا تاکنون برای این امر اقدامی نشده است.

وی با بیان اینکه ساخت موزه در محل حادثه و مسجد شکر کار غیرمنطقی است، بیان کرد: موضوع تامین امنیت و حفظ آثار به‌ جای مانده کار ساده‌ای نیست لذا احداث این موزه در شهر طبس منطقی است.

امام جمعه طبس ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم پیگیری برای ساخت موزه مرگ بر امریکا در طبس در مرکز استان جریانی دیگر با موضوعی جدید در حال اجراست که باید مسئولان استان با آن برخورد کنند.

حجت‌الاسلام مهاجریان بر عزل و نصب‌ها و کنار زدن‌های بی‌مورد نیروهای ارزشی گلایه کرد و گفت: این موضوع توسط رهبری بارها و بارها گوشزد شده اما مسئولان استان نسبت به آن بی‌توجهی کرده و گاها شاهد برخی انتصابات مخالف با سخنان رهبری هستیم.

کنار زدن نیروهای ارزشی به بهانه اعتدال دهن کجی به نظام است

وی تصریح کرد: در برخی موارد نزدیک شدن به خط قرمزها و بعضا عبور از آن برای ما قابل بخشش نیست.

امام جمعه طبس تصریح کرد: نیروهای ارزشی و متدین را به بهانه اعتدال کنار زدن، بدون توجه به فرمایشات رهبری نوعی دهن‌کجی به نظام بوده است.

وی به سخنان اخیر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیرجند و در جمع دانشجویان اشاره کرد و گفت: سخنرانی گاهی ممکن است در حقیقت حرفی درست باشد اما بیان کردن آن در هرجا و مکانی و هر جمعیتی اشکال دارد.

حجت‌الاسلام مهاجریان افزود: حرف آقای مطهری مبنی بر اینکه "باید از هر فردی انتقاد کرد" از نظر موقعیت زمانی و مکانی مشکل داشته زیرا دانشجویان نسبت به خیلی از مسائل اعتقادی توجیه نیستند.

وی تصریح کرد: هر فرد اگر هر حرف نابجایی بزند و موجب تشویش اذهان و تضعیف رهبری باشد، قطعا مردود و درست نیست.

امام جمعه طبس با بیان اینکه اگر حتی حرفی هم درست باشد باید زمان بیان کردن و کیفیت بیان کردن آن هم حساب شده باشد. افزود: این حرف‌های آقای مطهری باعث سوء استفاده دشمنان هم در داخل و هم در خارج این مملکت می‌شود و حساسیت‌های دشمنان در داخل و خارج نظام از زمان امام راحل و زمان تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و در حال حاضر این دشمنان به دنبال تضعیف رهبری نظام هستند.

امام جمعه طبس به سخنان مطهری در خصوص اینکه "شورای نگهبان فضای ورود اصلاح طلبان به مجلس را فراهم نمی‌کند" اشاره و تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس هجمه‌ها به سمت شورای نگهبان به عناوین مختلف زیاد می‌شود و این شورا با توجه به جایگاه اعضاء منصوب شده از سمت امام راحل و مقام معظم رهبری افرادی شایسته، آگاه به مسائل دین و سیاسی هستند.

حجت‌الاسلام مهاجریان با تاکید بر اینکه تضعیف شورای نگهبان به هیچ وجه شایسته نیست، اضافه کرد: این شورا برای بررسی و تصویب سیاست‌های مجلس، ریاست جمهوری و برای بررسی قوانین نمایندگان فعالیت دارند لذا افرادی شایسته، پاک و عالم به همه مسائل داشته و در جایگاهی هستند که حاضر نمی‌شوند دین و ایمان خود را به درجاتی بفروشند.

وی با تاکید بر اینکه رهاکردن این گونه حملات به شورای نگهبان قابل توجیه نیست، افزود: افراد طبق هوای نفسانی و جریان سیاسی از طریق شورای نگهبان تعیین نمی‌شوند چراکه صلاحیت و رد صلاحیت در شورای نگهبان طبق موازین شرعی بوده است.

امام جمعه طبس اظهارداشت: جریان انتخابات سال ۸۸ تمام شده است و در حال حاضر مورد بحث قرار دادن این مسائل فایده‌ای ندارد.

وی در پایان گفت: اگر زمانی احساس شود کاری باید انجام داد طبق وظیفه شرعی، انجام خواهیم داد و زدن این حرف‌ها در مرکز استان قابل تحمل نیست.

فرماندار ویژه طبس نیز در این جلسه ضمن تایید و تاکید بر سخنان امام جمعه در خصوص موزه عبرت گفت: داشتن برنامه‌های قابل اجرا برای پنجم اردیبهشت در صحرای طبس ضروری بوده، ضمن اینکه انتقال موزه به طبس و جمع آوری تمامی آثار بجای مانده آن حادثه الهی باید در دستور کار قرار گیرد.

سیدجلال هاشمی افزود: بهسازی مسجد شکر و توجه به منطقه سقوط هواپیما یک بعد قضیه بوده ولی شناساندن این معجزه الهی به نسل جدید موضوعی مهمتر است.

وی بیان کرد: این موضوع با دفتر حفظ ارزش‌ها و نشر دفاع مقدس به صورت جدی پیگیری خواهد شد که امید است طی سال جاری این حرکت انجام و مردم شاهد احداث موزه در طبس باشند.

شهردار طبس نیز در این جلسه گفت: یکی از کارهایی که در هر شهری باید در راستای هویت بخشی به شهر انجام شود المان‌سازی آن شهر است.

علی اشرفیان افزود: موضوع حمله مفتضخانه امریکا به طبس تاکنون صرفا در حد همایش برگزار شده و براساس مشورتی که با شورای شهر و کمیته فضاسازی شهرداری انجام گرفته قرار است تا طرح‌های لازم برای نصب المان مورد بررسی قرار گیرد.