به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز بازگشایی فاینانس و خطوط اعتباری چین در طرح های صنعتی و اقتصادی ایران، دور جدید همکاری جدید صنعت برق ایران و چین به منظور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه‌های برق خورشیدی به ویژه در پایتخت کلید خورده است.

بر این اساس دور جدید مذاکرات هیات برقی چین در تهران به منظور ساخت 300 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در استان تهران آغاز شده است و توافق‌هایی برای عملیاتی کردن این پروژه برقی بین دو طرف حاصل شده است.

یکی از مهمترین اهداف ساخت و بهره برداری از نیروگاه‌‎‌های خورشیدی در استان تهران کاهش آلودگی ها به ویژه در نیمه دوم سال جاری است و از این رو سرمایه گذاری چینی ها در ساخت 300 مگاوات برق خورشیدی می تواند در بلند مدت از انتشار بخشی از آلاینده‌های نیروگاهی جلوگیری کند.

سید علی بربند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست احداث نیروگاه های برق خورشیدی در استان تهران کاهش آلودگی هوای پایتخت است، گفت: تولید برق پاک از محل نیروگاه های خورشیدی در مقایسه با نیروگاه های حرارتی هیچگونه آلایندگی زیست محیطی به همراه ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل ایران در تولید انرژی خورشیدی، تصریح کرد: طراحی سیستم های فتوولتائیک در مساحتی به اندازه استان تهران نبیاز به انرژی فسیلی را از بین می برد.

بربند با اشاره به آغاز مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی برای احداث نیروگاه برق خورشیدی در استان تهران، تاکید کرد: با هماهنگی دفتر نهاد ریاست جمهوری که متولی شناسایی و هدایت تکنولوژی به کشور است توانسته ایم سرمایه گذاران سامانه های خورشیدی را به سمت همکاری با شرکت های ایرانی هدایت کنیم.

در همین حال علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه مذاکراتی برق با سرمایه گذاران چینی با بیان اینکه طرحی به مجلس تحت عنوان "حمایت از صنعت برق" ارایه شده است، گفت: در این طرح همه مسائل و مشکلاتی که صنعت برق مبتلا به آن است با دقت و کیفیت بسیار خوبی برآورد شده که اگر به تصویب برسد مشکلات صنعت برق تا حد بسیار زیادی برطرف می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی جهان صنعتی به دنبال انرژی های نو و تجدیدپذیر است، اظهار داشت: در این زمینه سرمایه گذاری های زیادی در جهان انجام شده که ایران هم به دنبال آن بوده که این مهم را در کشور خود اجرایی کنیم و وابستگی کشور را به بودجه نفت کاهش دهد.

حسین امیری عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در این نشست با بیان اینکه سیاست فعلی مجلس حمایت از سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی در صنایع آب و برق است، اظهارداشت: امروزه در کلان شهرهایی همچون تهران بحث آلایندگی بسیار مهم است که استفاده از انرژی پاک در مصارف خانگی، تجاری و حمل و نقل در کاهش آلودگی نقش بسزایی دارد که علاوه بر آن، کمک شایانی به بهینه سازی مصرف انرژی می کند.