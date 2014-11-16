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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

نجفی:

پروژه های عمرانی تبریز بر اساس نیازسنجی از شهروندان عملی می شود

پروژه های عمرانی تبریز بر اساس نیازسنجی از شهروندان عملی می شود

تبریز- خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: تمامی پروژه های عمرانی تبریز بر اساس نیازسنجی از شهروندان عملی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر یکشنبه در بازدید از مراحل اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح راه‌آهن، با اشاره به اجرای پرشتاب پروژه‌های عمرانی سال جاری اظهار داشت: بخشی از پروژه‌های عمرانی سال جاری، شامل حرکت‌هایی است که منجر به تاثیرگذاری چشمگیر در حمل‌ و نقل، کاهش هزینه و وقت شهروندان خواهد شد.

وی اجرای همزمان هفت‌ تقاطع غیرهمسطح را یادآور شد و افزود: پروژه‌های عمرانی تحول‌محور، علاوه بر پشتوانه‌های کارشناسی و بررسی‌های متعدد در شورای ترافیک استان، بر اساس نیازسنجی‌های متناوب از شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است.

صادق نجفی تصریح کرد: این نیازسنجی، حاصل ارتباط موثر شهروندان با مبادی ارتباطی شهرداری بوده‌ و طی آن، محورهای مهم مطالبات عمرانی شهروندان، در مراحل مطالعاتی و کارشناسی پروژه‌ها لحاظ شده است.

وی حوزه عمران را بارزترین بخش فعالیت شهرداری‌ها خواند و ادامه داد: مراحل مطالعاتی حرکت‌های عمرانی و اجرایی، تنها زمانی قابل‌ دفاع است که پاسخگوی مطالبات و نیازهای شهروندان باشد.

شهردار تبریز اظهار داشت: مخاطب اصلی و نهایی پروژه‌های عمرانی، شهروندان هستند بنابراین متخصصان و کارشناسان این حوزه، باید مجموعه مطالعات و ارزیابی‌های خود را در جهت رضایتمندی شهروندان، دسته‌بندی، هماهنگ و یکسو کنند.  

نجفی در بخش پایانی سخنان خود متذکر شد: تحقق این امر نیازمند تقویت ساز و کار ارتباطی با شهروندان با حوزه‌های تخصصی شهرداری است.  

کد مطلب 2422127

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