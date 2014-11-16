گورستان های قدیمی تهران احیا می شود/ آخرین وضعیت نیترات در آب تهران

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که پرونده گورستان جدید پایتخت در چه مرحله ای قرار دارد گفت: مطالعه بر روی مکان هایی که قرار است به عنوان گورستان جدید پایتخت معرفی شود رو به اتمام است و به زودی مطرح می شود. البته سعی ما این است که قبل از نهایی شدن مکان آن را اعلام نکنیم چون برخی سودجویان زودتر اقدام به خرید قبور می کنند .

وی در پاسخ به اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی گورستانهایی در سطح شهر وجود دارد آیا شورای شهر تهران این اقدام را مطالعه نمی کند گفت: شورا با این موضوع موافق نیست اما احیا و حفظ گورستانهای قدیمی که در آن بزرگانی هم دفن شده اند را دنبال می کنیم.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه تعزیرات حکومتی تهران از وضعیت سمی بودن میوه های تهران گلایه دارد و حتی کشاورزان هیچ آموزشی برای نوع سموم استفاده شده برای صیفی جات و میوه ها ندیده اند گفت: سه سال قبل شورا مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه سازمان میادین میوه و تره بار هر فصل یکبار تمام مواد پروتئینی، صیفی جات و سبزیجات و میوه ها را پایش کرده و به شورا ارائه کند اما پیش از این واکنشی به گزارش ها نشان داده نشد تا اینکه در شورای چهارم به این گزارش ها واکنش نشان دادیم. مثلا زمستان سال گذشته بود که اعلام کردیم میزان سرب در مرغ بیش از استاندارد بود.

حافظی گفت: اول دستگاه های مسئول انکار کردند و بعد هم آزمایشگاه ها را غیر استاندارد خواندند تا اینکه پذیرفتند گزارش ها واقعی بوده است. برای همین شورای راهبردی پایش مواد غذایی تشکیل شد و الان در حال رصد هستند. آخرین گزارش هایی که به کمیسیون سلامت شورای شهر رسیده نشان می دهد آب تهران از نظر نیترات موجود در آب لب مرز قرار دارد و این تهدید جدی است.

وی گفت: در مورد میوه ها باید گفت که می دانیم برخی از میوه ها آلوده است اما نمی دانیم از کجا آمده است. حالا مسئولان قول داده اند میوه ها از مزرعه تا عرضه رصد کنند.