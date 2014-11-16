استان اصفهان نیازمند ساخت ۳ هزار کیلومتر راه تا سال ۱۴۰۴ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه راهی استان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در استان اصفهان وجود دارد که ۳ هزار و ۷۷۰ کیلومتر آن راههای شریانی و ترانزیتی اعم از آزادراه و بزرگراه است.

وی با بیان اینکه آمار راه های موجود تا اول انقلاب در استان اصفهان ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بوده است اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش مضاعف مهندسان ایرانی بیش از ۳ برابر راه به شبکه راهی استان اصفهان افزوده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه شبکه راهی استان اصفهان جوابگوی بار ترافیکی کشور نیست، افزود: با توجه به بار ترافیکی ۵/۷ برابری مازاد ملی بر راه های شریانی استان اصفهان این استان نیازمند ساخت ۳ هزار کیلومتر راه است که با مطالعاتی که تحت عنوان سند آمایش و تحلیل شبکه توسط این اداره کل صورت گرفته است تا ۱۰ سال آینده یعنی سال ۱۴۰۴ با ساخت این مقدار راه که ۱۰۰ کیلومتر آن آزادراه، حدود ۱۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و مابقی راه اصلی و فرعی است به متوسط کشور خواهیم رسید.

محمودزاده استان اصفهان را در بخش جابجایی بار و مسافر رتبه اول کشور عنوان کرد و گفت: با وجود هشت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و جاذبه‌های گردشگری در این استان ظرفیت بار و مسافر از حجم بالایی برخوردار است.

وی به اقدامات ویژه این اداره کل در بخش کیفیت راه ها اشاره کرد و گفت: طی مدت ۲ سال گذشته تاکنون با برنامه‌ریزی های صورت گرفته ۷۰۰ کیلومتر از راه های شریانی استان اصفهان در حال روکش آسفالت است که ۴۰۰ کیلومتر طی سال جاری و ۳۰۰ کیلومتر آن تا پایان تیرماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی از استفاده تکنیک های نوین در روکش آسفالت راه های استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: آسفالت میکروسرفیسینگ که با استفاده از مصالح جدید و ضخامت بالا باعث افزایش عمر آسفالت خواهد شد نمونه‌ای از این تکنیک های نوین است.

وی با بیان اینکه شبکه راهی استان اصفهان نیازمند مدیریت الکترونیکی است اظهار داشت: بر همین اساس طرح جامع ITS به تصویب هیات دولت رسیده است که در حال تهیه و تدوین است و در ۵ محور شریانی استان اصفهان با نصب دوربین تجهیز می شود.