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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

برای رسیدن به متوسط کشوری؛

استان اصفهان نیازمند ساخت ۳ هزار کیلومتر راه تا سال ۱۴۰۴ است

استان اصفهان نیازمند ساخت ۳ هزار کیلومتر راه تا سال ۱۴۰۴ است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: براساس مطالعات سند آمایش و تحلیل شبکه که توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تهیه و تدوین شده است با ساخت ۳ هزار کیلومتر راه تا ۱۰ سال آینده شبکه راهی استان به متوسط کشوری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه راهی استان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در استان اصفهان وجود دارد که ۳ هزار و ۷۷۰ کیلومتر آن راههای شریانی و ترانزیتی اعم از آزادراه و بزرگراه است.

وی با بیان اینکه آمار راه های موجود تا اول انقلاب در استان اصفهان ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بوده است اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش مضاعف مهندسان ایرانی بیش از ۳ برابر راه به شبکه راهی استان اصفهان افزوده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه شبکه راهی استان اصفهان جوابگوی بار ترافیکی کشور نیست، افزود: با توجه به بار ترافیکی ۵/۷ برابری مازاد ملی بر راه های شریانی استان اصفهان این استان نیازمند ساخت ۳ هزار کیلومتر راه است که با مطالعاتی که تحت عنوان سند آمایش و تحلیل شبکه توسط این اداره کل صورت گرفته است تا ۱۰ سال آینده یعنی سال ۱۴۰۴ با ساخت این مقدار راه که ۱۰۰ کیلومتر آن آزادراه، حدود ۱۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و مابقی راه اصلی و فرعی است به متوسط کشور خواهیم رسید.

محمودزاده استان اصفهان را در بخش جابجایی بار و مسافر رتبه اول کشور عنوان کرد و گفت: با وجود هشت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و جاذبه‌های گردشگری در این استان ظرفیت بار و مسافر از حجم بالایی برخوردار است.

وی به اقدامات ویژه این اداره کل در بخش کیفیت راه ها اشاره کرد و گفت: طی مدت ۲ سال گذشته تاکنون با برنامه‌ریزی های صورت گرفته ۷۰۰ کیلومتر از راه های شریانی استان اصفهان در حال روکش آسفالت است که ۴۰۰ کیلومتر طی سال جاری و ۳۰۰ کیلومتر آن تا پایان تیرماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی از استفاده تکنیک های نوین در روکش آسفالت راه های استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: آسفالت میکروسرفیسینگ که با استفاده از مصالح جدید و ضخامت بالا باعث افزایش عمر آسفالت خواهد شد نمونه‌ای از این تکنیک های نوین است.

وی با بیان اینکه شبکه راهی استان اصفهان نیازمند مدیریت الکترونیکی است اظهار داشت: بر همین اساس طرح جامع ITS به تصویب هیات دولت رسیده است که در حال تهیه و تدوین است و در ۵ محور شریانی استان اصفهان با نصب دوربین تجهیز می شود.

کد مطلب 2422131

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